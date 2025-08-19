Real Madrid x Osasuna: horário e onde assistir ao jogo do Espanhol
Real Madrid e Osasuna entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Real busca retomar a hegemonia na Espanha. A equipe merengue foi vice-campeã na temporada passada, ficando quatro pontos atrás do rival Barcelona.
A principal novidade é a chegada de Xabi Alonso. O treinador espanhol assume a vaga de Carlo Ancelotti, que assinou com a seleção brasileira.
Primeiras impressões foram no Mundial de Clubes. Com Vini Jr. e Mbappé em campo, o Real caiu na semifinal ao sofrer uma goleada por 4 a 0 diante do PSG.
Real Madrid x Osasuna -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 19 de agosto, às 16h (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)