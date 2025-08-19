Topo

Real Madrid x Osasuna: horário e onde assistir ao jogo do Espanhol

Vini Jr. comemora gol do Real Madrid Imagem: REUTERS/Lee Smith
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

19/08/2025 05h30

Real Madrid e Osasuna entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Real busca retomar a hegemonia na Espanha. A equipe merengue foi vice-campeã na temporada passada, ficando quatro pontos atrás do rival Barcelona.

A principal novidade é a chegada de Xabi Alonso. O treinador espanhol assume a vaga de Carlo Ancelotti, que assinou com a seleção brasileira.

Primeiras impressões foram no Mundial de Clubes. Com Vini Jr. e Mbappé em campo, o Real caiu na semifinal ao sofrer uma goleada por 4 a 0 diante do PSG.

Real Madrid x Osasuna -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 19 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Real Madrid x Osasuna: horário e onde assistir ao jogo do Espanhol

