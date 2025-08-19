Real bate Osasuna com Mbappé protagonista; Rodrygo segue calvário no banco

O Real Madrid estreou com o pé direito no Campeonato Espanhol. Na tarde de hoje, os Merengues venceram o Osasuna por 1 a 0, no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da competição.

Mbappé foi o nome do jogo. O francês foi protagonista em sua estreia oficial com a camisa 10 — havia jogado apenas um amistoso com ela — e fez o único gol do jogo após sofrer pênalti.

Os brasileiros que jogaram tiveram atuações discretas. Eder Militão não foi muito acionado na defesa, e Vini Jr. conseguiu contribuir pouco nas jogadas ofensivas do time.

Rodrygo nem sequer foi acionado. O atacante brasileiro, assim como foi no Mundial, foi preterido por Xabi Alonso e viu outros concorrentes entrarem em campo. Endrick, machucado, assistiu ao jogo das tribunas do Bernabéu.

O Real Madrid volta a campo no próximo domingo, quando visita o Real Oviedo, às 16h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 12h, o Osasuna recebe o Valencia. Os dois jogos são válidos pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol.

Como foi o jogo

O Real Madrid foi a campo com: Courtois; Alexander-Arnold, Eder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Arda Güler e Valverde; Díaz, Mbappé e Vini Jr. O Osasuna teve como titulares: Herrera; Boyomo, Catena e Juan Cruz; Rosier, Torró, Moncayola, Oroz e Bretones; Rúben García e Budimir.

O primeiro tempo foi de ataque contra defesa. O Real Madrid quase não deixou o Osasuna passar do meio de campo e rondou a área do adversário, mas sem conseguir grandes finalizações — as melhores foram de muito longe. Quem mais tentou foi Mbappé, que deu quatro chutes.

O Real Madrid abriu o placar aos cinco do segundo tempo. Mbappé assumiu a responsabilidade no início da etapa final, deu um drible em Crua e foi derrubado na área. Na cobrança do pênalti, ele só deslocou Herrera para deixar o primeiro na temporada.

A vantagem no placar trouxe tranquilidade para o Real. Com o 1 a 0 a seu favor, o time da casa pôde diminuir o ritmo e, mesmo assim, o Osasuna foi praticamente inofensivo, apesar de tentar subir um pouco mais a marcação.

O final do jogo ficou marcado por uma agressão. Bretones deixou o braço no rosto de Gonzalo García e foi expulso após o bandeirinha acusar a atitude ao árbitro da partida.

Rodrygo segue calvário

O "pesadelo" de Rodrygo no Real Madrid ganhou mais um capítulo. O brasileiro já havia perdido espaço com Ancelotti, foi reserva no Mundial nos primeiros jogos de Xabi Alonso no comando e seguiu no banco no início da nova temporada.

O treinador preferiu colocar outras peças ofensivas a dar uma oportunidade ao brasileiro. Entre elas, entraram a joia argentina Mastantuono e Gonzalo García, artilheiro do Real no Mundial, nos lugares de Brahim Díaz e Vini Jr.

Xabi Alonso havia falado sobre a situação de Rodrygo ontem, na entrevista prévia ao jogo. O técnico espanhol disse que "conta com todos". A imprensa europeia relata interesse de times ingleses no brasileiro.