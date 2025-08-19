Topo

Esporte

Rangers é derrotado pelo Brugge nos playoffs da Liga dos Campeões

19/08/2025 18h38

Pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, o Brugge venceu o Rangers fora de casa por 3 a 1, nesta terça-feira. Vermant, Spileers e Mechele anotaram os gols dos belgas no Ibrox Stadium. O brasileiro Danilo descontou para os mandantes.

No jogo de volta, em que as equipes decidem quem fica com a vaga na fase de liga, o Brugge joga em casa, no Jan Breydelstadion. O confronto está marcado para a próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília).

Os gols do jogo

O Brugge inaugurou o marcador aos três minutos de jogo. Vermant aproveitou a desatenção do zagueiro Djiga, tomou a posse da bola e encobriu o goleiro Butland.

Quatro minutos depois, Tzolis cobrou escanteio na marca do pênalti para Spileers ampliar a diferença.

Aos 20 minutos da primeira etapa, Mechele ajeitou de peito e, da entrada da área, chutou com firmeza para anotar o terceiro, sem chances para Butland.

O Rangers descontou após cinco minutos do início do segundo tempo, quando Meghoma cruzou rasteiro na pequena área para o brasileiro Danilo, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

A equipe escocesa até marcou o seu segundo aos 35 da etapa complementar, mas o gol acabou anulado. Ao finalizar, Gassama tirou a bola das mãos do goleiro Mignolet e, após revisão no VAR, o juiz viu falta no lance.

Confira outros resultados desta terça-feira:

Estrela Vermelha 1 x 2 Pafos

Ferencvaros 1 x 3 FK Qarabag

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Presidente do Santos participa de reunião de Carnaval durante invasão ao CT

Reynoso e Paulo Miranda vencem séries de Cavalos Novos no 35º Indoor da São Paulo Horseshow

Com três retornos, Botafogo divulga relacionados para pegar a LDU

Velocista Erik Cardoso disputará o Grande Prêmio Brasil de Atletismo

Vasco fecha parceria para projeto de reciclagem em São Januário

Rangers é derrotado pelo Brugge nos playoffs da Liga dos Campeões

Elenco do Santos se reapresenta e treina no CT após invasão

Isak acusa Newcastle de não cumprir promessas em meio ao interesse do Liverpool

Héctor Hernández é procurado por dois clubes e negocia rescisão com o Corinthians

Palmeiras goleia o América-MG e segue 100% como mandante no Brasileirão sub-17

Mbappé 'destrava' retranca do Osasuna e Real Madrid vence em sua estreia na LaLiga