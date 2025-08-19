Rangers é derrotado pelo Brugge nos playoffs da Liga dos Campeões
Pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, o Brugge venceu o Rangers fora de casa por 3 a 1, nesta terça-feira. Vermant, Spileers e Mechele anotaram os gols dos belgas no Ibrox Stadium. O brasileiro Danilo descontou para os mandantes.
No jogo de volta, em que as equipes decidem quem fica com a vaga na fase de liga, o Brugge joga em casa, no Jan Breydelstadion. O confronto está marcado para a próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília).
Os gols do jogo
O Brugge inaugurou o marcador aos três minutos de jogo. Vermant aproveitou a desatenção do zagueiro Djiga, tomou a posse da bola e encobriu o goleiro Butland.
Quatro minutos depois, Tzolis cobrou escanteio na marca do pênalti para Spileers ampliar a diferença.
Aos 20 minutos da primeira etapa, Mechele ajeitou de peito e, da entrada da área, chutou com firmeza para anotar o terceiro, sem chances para Butland.
O Rangers descontou após cinco minutos do início do segundo tempo, quando Meghoma cruzou rasteiro na pequena área para o brasileiro Danilo, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.
A equipe escocesa até marcou o seu segundo aos 35 da etapa complementar, mas o gol acabou anulado. Ao finalizar, Gassama tirou a bola das mãos do goleiro Mignolet e, após revisão no VAR, o juiz viu falta no lance.
