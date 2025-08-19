Racing elimina Peñarol com gol a 15 segundos do fim e vai às quartas da Libertadores

Topo

Adrian Martínez comemora gol marcado pelo Racing contra o Peñarol na Libertadores - LUIS ROBAYO/AFP
Adrian Martínez comemora gol marcado pelo Racing contra o Peñarol na Libertadores Imagem: LUIS ROBAYO/AFP

19/08/2025 23h27

O Racing lutou até o fim, conseguiu uma vitória heroica por 3 a 1 sobre o Peñarol e se garantiu nas quartas de final da Libertadores. Adrián Martínez (duas vezes) e Franco Pardo balançaram as redes para os mandantes, enquanto Nahuel Herrera descontou para a equipe visitante.

O time argentino fechou a agregado em 3 a 2 a seu favor. O Peñarol venceu o jogo de ida, no Uruguai, por 1 a 0.

Com o resultado, o Racing vai encarar o Vélez Sarsfield, que mais cedo eliminou o Fortaleza, nas quartas de final. Isso já garante pelo menos um time argentino na semifinal da Libertadores.

Como foi jogo

Com apenas seis minutos de primeiro tempo, o Racing chegou ao empate no agregado: em cobrança de falta, a bola foi alçada na área, Rojo testou firme para o chão e, no rebote, Adrián Martínez aproveitou a sobra para marcar.

Aos 14 minutos da etapa inicial, Trindade levantou a bola na área e Herrera, zagueiro do Peñarol, ganhou pelo alto para cabecear firme e empatar.

Adrián Martínez foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti para o Racing aos 37 minutos da etapa complementar. O próprio atacante assumiu a cobrança, bateu e balançou as redes.

Aos 42 minutos do segundo tempo, o Racing ficou com dois jogadores a menos: Marcos Rojo e Zuculini foram expulsos após se envolverem em uma confusão com atletas do Peñarol.

Já nos acréscimos, faltando 15 segundos para o fim do jogo, Pardo apareceu no momento decisivo, subiu alto na área e marcou de cabeça o gol que garantiu a classificação do Racing no final da partida.

