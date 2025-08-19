Topo

Presidente do Santos participa de reunião de Carnaval durante invasão ao CT

19/08/2025 19h04

Marcelo Teixeira não estava no CT Rei Pelé quando torcedores organizados invadiram o local, nesta terça-feira. O presidente do Santos estava em uma reunião sobre o Carnaval de 2026.

Teixeira, além de mandatário do Peixe, é diretor-presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Por isso, ele se reuniu com representantes das escolas de samba de Santos para assinar a renovação do contrato para a transmissão dos desfiles das agremiações na Passarela do Samba Dráusio da Cruz no próximo ano.

Enquanto isso, membros de torcidas organizadas do Santos invadiram o CT Rei Pelé. Eles decidiram protestar após a derrota de 6 a 0 para o Vasco, no último domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O grupo, formado por mais de 100 pessoas, chamou jogadores, comissão técnica e diretoria para conversar. A alta cúpula foi representada pelo diretor Alexandre Mattos.

A torcida do Santos está insatisfeita após a derrota de 6 a 0 para o Vasco, no último domingo. O clube demitiu o técnico Cleber Xavier logo depois do apito final no Morumbis.

Agora, a diretoria corre atrás de um novo comandante, mas ainda não se acertou com ninguém. Jorge Sampaoli, que passou pelo clube em 2019, é o nome mais cotado no momento.

O Alvinegro Praiano encara o Bahia no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time está em 15º lugar, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

