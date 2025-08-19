Portuguesa SAF apresenta projeto de novo Canindé e mira título da Série D em 2026

A Portuguesa deu mais um passo importante rumo à modernização do clube. Nesta terça-feira, no Salão Nobre do clube social da Lusa, a Portuguesa SAF e a Revee apresentaram aos conselheiros da associação o projeto do novo Estádio do Canindé, que integra um complexo moderno com clube social, edifício garagem para 4.600 veículos, hotel e boulevard de alimentação.

Apesar da falta de quórum, que impediu que a reunião tivesse caráter oficial, a SAF optou por manter a apresentação, reforçando o compromisso com os conselheiros e torcedores. A apresentação detalhada foi conduzida por Bourgeois, acompanhado do presidente do Conselho de Administração da SAF, André Berenguer, e dos vice-presidentes Fred Mourão, Marcus Mingoni, Tadeu Oliveira Júnior e Turíbio Leite, além do diretor de gestão e planejamento Marcos Cardoso e do gerente jurídico Dr. Daniel Lucas.

O projeto do novo Canindé foi apresentado por Jayme Mestieri, da JLM Architecture, e Leonardo Falbo Donato, CFO da Revee. Segundo o informado, a arena terá capacidade para 46.500 lugares em dias de jogos, 4.685 camarotes e poderá ser expandida para até 84.500 pessoas em shows e eventos. O início das obras está previsto para janeiro de 2026, com duração estimada de até 40 meses.

"Teremos um estádio novo, moderno, para receber o nosso torcedor e grandes eventos. Não será apenas um presente para a Lusa, mas também para a cidade de São Paulo", destacou o presidente e sócio-investidor da SAF da Portuguesa, Alex Bourgeois.

Com investimentos previstos em torno de R$ 500 milhões, a reforma do Canindé será inspirada em arenas europeias, transformando o estádio em um local multiuso.

Próximas metas da Lusa

Durante a reunião, Bourgeois destacou os objetivos da Lusa para 2026. Entre as principais metas estão a obtenção do Certificado de Clube Formador, criação das categorias sub-17 e sub-15, mudança da sede administrativa da SAF para o CT, início do Plano Diretor do CT, início das obras do Canindé, aumento da média de público, classificação à segunda fase do Paulistão e o grande objetivo de conquistar a Série D do Brasileirão. Nesta temporada, a Lusa caiu na segunda fase da competição, ao perder para o Mixto nas penalidades.

O diretor de gestão e planejamento da Portuguesa, Marcos Cardoso, apresentou o plano de reforma do CT, que inclui melhorias estruturais, ampliação das instalações e modernização dos espaços de treino e recuperação física dos atletas.

O objetivo é criar um ambiente completo para o desenvolvimento das categorias de base e do time profissional, alinhando infraestrutura de ponta com o planejamento estratégico da SAF, fortalecendo tanto o desempenho em campo quanto a formação de novos talentos.