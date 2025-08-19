Topo

Esporte

Por virose, Memphis fica de repouso e não comparece ao CT do Corinthians

Memphis Depay, do Corinthians, está afastado por virose - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Memphis Depay, do Corinthians, está afastado por virose Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

19/08/2025 14h13

O elenco do Corinthians treinou na manhã desta terça-feira e deu sequência à preparação para o jogo contra o Vasco, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Memphis Depay não compareceu ao CT Dr. Joaquim Grava.

Segundo o clube, o holandês sentiu um mal-estar nesta segunda e, após realizar exames médicos, foi diagnosticado com uma virose. Ele ficou de repouso até esta terça e foi assistido pelo departamento médico do Corinthians durante o período. O jogador, vale lembrar, trata de uma lesão muscular de grau 2 na coxa.

Relacionadas

Dorival supera início de Ramón em meio à crise política e transfer ban

'Corinthians não faz 45 pontos': Casão aponta pacote de risco no Brasileiro

Dorival diz que Vitinho entrou por 'urgência' e elogia garotos no ataque

No gramado, o técnico Dorival Júnior comandou uma atividade técnica de enfrentamento, seguido por um trabalho tático de superioridade. Ainda houve um exercício em espaço reduzido.

O Corinthians conta com alguns retornos para a próxima rodada do Brasileirão. Romero, Cacá e Angileri, que estavam suspensos, voltam a ficar à disposição. Em contrapartida, Yuri Alberto, Memphis Depay e Hugo seguem entregues ao departamento médico.

O Timão retoma as atividades nesta quarta-feira, novamente pela manhã. Dorival tem mais cinco sessões de treino antes da partida contra o Vasco, que ganhou contornos decisivos. O duelo está agendado para domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário.

Com o revés para o Bahia, o Corinthians caiu para a 22ª posição da tabela, com 22 pontos. A distância para o Vitória, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, é de apenas três pontos.

Além de tentar se afastar do Z4, o time do Parque São Jorge busca encerrar a péssima sequência no Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há seis jogos e, nas últimas 11 partidas, ganhou somente uma vez.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Onde vai passar Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana? Como assistir

Joia da base do Corinthians é anunciada pelo Bahia e pode estrear pelo novo clube

Transmissão ao vivo de Real Madrid x Osasuna pelo Espanhol: veja onde assistir

Fora dos planos do Corinthians, Héctor Hernández passa a treinar separado

Jogo do São Paulo hoje (19) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Cano desfalca o Fluminense contra o América de Cali pela Sul-Americana

Por virose, Memphis fica de repouso e não comparece ao CT do Corinthians

Onde vai passar Vélez Sarsfield x Fortaleza pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Johnny Walker e Mingyang Zhang protagonizam encarada tensa antes do UFC China

'Agora defendo o primeiro campeão mundial', diz Carlos Miguel em anúncio pelo Palmeiras

Presidente da CBF revela que mandou Nike parar produção de camisa vermelha