Por virose, Memphis fica de repouso e não comparece ao CT do Corinthians

O elenco do Corinthians treinou na manhã desta terça-feira e deu sequência à preparação para o jogo contra o Vasco, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Memphis Depay não compareceu ao CT Dr. Joaquim Grava.

Segundo o clube, o holandês sentiu um mal-estar nesta segunda e, após realizar exames médicos, foi diagnosticado com uma virose. Ele ficou de repouso até esta terça e foi assistido pelo departamento médico do Corinthians durante o período. O jogador, vale lembrar, trata de uma lesão muscular de grau 2 na coxa.

As fotos do treino desta terça-feira. ???? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/QVS7nI1IhV ? Corinthians (@Corinthians) August 19, 2025

No gramado, o técnico Dorival Júnior comandou uma atividade técnica de enfrentamento, seguido por um trabalho tático de superioridade. Ainda houve um exercício em espaço reduzido.

O Corinthians conta com alguns retornos para a próxima rodada do Brasileirão. Romero, Cacá e Angileri, que estavam suspensos, voltam a ficar à disposição. Em contrapartida, Yuri Alberto, Memphis Depay e Hugo seguem entregues ao departamento médico.

O Timão retoma as atividades nesta quarta-feira, novamente pela manhã. Dorival tem mais cinco sessões de treino antes da partida contra o Vasco, que ganhou contornos decisivos. O duelo está agendado para domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário.

Com o revés para o Bahia, o Corinthians caiu para a 22ª posição da tabela, com 22 pontos. A distância para o Vitória, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, é de apenas três pontos.

Além de tentar se afastar do Z4, o time do Parque São Jorge busca encerrar a péssima sequência no Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há seis jogos e, nas últimas 11 partidas, ganhou somente uma vez.