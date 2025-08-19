Topo

Pharrell Williams lança prancha de R$ 6.000 após inaugurar piscina de ondas

Pharrell Williams em desfile da Louis Vuitton - Estrop/Getty Images
Pharrell Williams em desfile da Louis Vuitton Imagem: Estrop/Getty Images
do UOL

Guilherme Dorini

Colaboração para o UOL

19/08/2025 17h33

Artista e produtor musical, Pharrell Williams apresentou nesta semana sua nova linha de produtos ligados ao surfe - incluindo uma prancha de US$ 1.200 (cerca de R$ 6.400).

O lançamento acontece em meio à inauguração do Atlantic Park, complexo que conta com uma piscina de ondas da tecnologia Wavegarden, em Virginia Beach, cidade natal do músico.

Coleção

Além da prancha, a coleção conta com camisetas, tênis, bolsas e outros itens com identidade visual inspirada na região.

O modelo de prancha tem cerca de seis pés, acabamento em resina e fibra de vidro e o nome "Virginia" estampado em destaque.

Pharrell Williams faz homenagem em prancha - Divulgação - Divulgação
Pharrell Williams faz homenagem em prancha
Imagem: Divulgação

A peça é feita nos Estados Unidos e está disponível apenas por encomenda, com entrega estimada em até cinco semanas.

Ela representa a energia, o espírito e o potencial do nosso povo. É para quem olha para frente, para os inovadores e criadores que estão levando Virginia Beach rumo ao futuro Pharrell Williams

Tecnologia inédita

O Atlantic Park é o primeiro parque com tecnologia Wavegarden Cove nos Estados Unidos. O investimento total foi de cerca de US$ 350 milhões (R$ 1,8 bilhão), e o projeto tem Pharrell como principal embaixador local.

Com ondas artificiais perfeitas, a piscina tem sido testada por surfistas profissionais. O veredito tem sido positivo, com destaque para as sessões de aéreos.

É a melhor piscina de ondas dos EUA. E tem, de longe, a melhor seção para aéreos Jacob "Zeke" Szekely, surfista profissional

Segundo Fernando Odriozola, diretor da Wavegarden, a escolha por Virginia Beach faz parte de uma estratégia de expansão: "É uma cidade com comunidade de surfe forte e alto volume de visitantes. Faltavam apenas boas ondas. Agora isso foi resolvido."

