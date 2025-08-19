Paulo Borrachinha detona estilo de Chimaev: "Pode acabar com o negócio"

O recém-coroado campeão dos médios (84 kg) do UFC, Khamzat Chimaev, impressionou ao dominar Dricus du Plessis no UFC 319, mas nem todos os nomes da categoria demonstram entusiasmo com seu estilo de luta. Paulo 'Borrachinha' Costa, ex-desafiante e atual 12º no ranking da divisão, fez críticas contundentes ao desempenho do novo campeão e expressou preocupação com o impacto que esse estilo pode ter no futuro do esporte.

Em entrevista ao programa "The Ariel Helwani Show", o brasileiro classificou as apresentações do 'Lobo' como "horríveis" para os fãs que buscam entretenimento. Segundo ele, o estilo excessivamente cauteloso e baseado em controle, com longas tentativas de queda e pouca ação agressiva, pode afastar o público do MMA. Costa ainda questionou a empolgação do presidente do UFC, Dana White, com o desempenho do russo.

"Isso é um show. Isso é entretenimento. Esse tipo de luta, e de lutador, tem muito potencial para acabar com esse negócio. Fiquei surpreso, porque na coletiva após o combate, Dana dizia: 'OK, ele foi incrível.' Não, ele não foi, cara. Ele foi horrível. Isso é horrível para quem assiste. Não é bom. As pessoas vão querer ver outra coisa. Elas não vão querer ficar vendo esses caras se abraçando por 25 minutos", afirmou.

Apesar da demonstração de domínio, Borrachinha acredita que o campeão ainda pode encontrar dificuldades. Quando enfrentar adversários mais pesados e tecnicamente preparados, esses podem representar um desafio real para o 'Lobo'.

Desafio direto

Além das críticas, Paulo Costa não hesitou em se dirigir diretamente ao rival. A tensão entre eles é antiga, incluindo uma luta cancelada no UFC 294 por conta de problemas médicos do brasileiro e acusações envolvendo mensagens controversas enviadas a esposa do mineiro. Agora, renovado após uma vitória recente, ele deixou claro que está pronto para o confronto.

"Filho da p***, você sabe quem eu sou. Eu vou atrás de você. Temos cinco rounds. Vou fazer você pagar toda vez que tentar pegar minhas pernas. Vou te machucar tanto que você vai querer desistir, mas eu não vou deixar. Vou te machucar até o árbitro parar essa luta", declarou o ex-desafiante.

Com a rivalidade acirrada, os fãs da categoria dos médios aguardam ansiosos por um possível duelo que certamente movimentaria a divisão nos próximos meses. Contudo, com o surgimento de novos nomes em ascensão, esse confronto dificilmente deve acontecer a curto prazo.

