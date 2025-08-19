Topo

Palmeiras tem aproveitamento de 81% pós-Copa e vive melhor sequência no Brasileirão; veja números

19/08/2025

O Palmeiras está há sete jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. No último domingo, o Verdão vence o Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos, pela 20ª rodada, e chegou à terceira vitória consecutiva na competição. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira tem o melhor aproveitamento no torneio no período pós-Copa do Mundo de Clubes.

Desde o retorno dos Estados Unidos, o Verdão somou cinco vitórias (Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Ceará Botafogo) e dois empates (Mirassol e Vitória). Foram 12 gols marcados e sete sofridos.

Desses gols marcados, Flaco López e Vitor Roque, juntos, são responsáveis por mais da metade: sete deles. O argentino balançou a rede quatro vezes, enquanto o camisa 9 anotou três gols e ainda deu mais três assistências. A última delas sendo o passe para Felipe Anderson fazer o único gol do contra o Botafogo.

Com os resultados, o Palmeiras vive o seu melhor começo de Brasileiro desde que passou a ser disputada por pontos corridos. Desde 2004, a equipe alviverde nunca havia chegado aos primeiros 20 jogos com 39 pontos.

Desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras fez nove partidas. Sete pelo Brasileiro e duas pela Copa do Brasil. Em nove jogos, o Verdão amargou apenas duas derrotas, que custaram caro. Foram justamente para o Corinthians, nas oitavas de fina da competição.

De página virada, a equipe segue embalada no Brasileiro e soma 39 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo. O Verdão ainda segue, também, vindo na Libertadores. Na última semana, venceu o Universitario-PER, por 4 a 0, em Lima, no Peru.

Agora, o Palmeiras busca confirmar a vaga nas quartas de final e, nesta quinta recebe o time peruano, no Allianz Parque para jogo de volta, às 21h30 (de Brasília).

