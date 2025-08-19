Topo

Trio sobrevive à reformulação da era Abel, mas só Gómez segue soberano

Carolina Alberti
do UOL

Do UOL, em São Paulo

19/08/2025 05h30

Weverton, Gustavo Gómez e Raphael Veiga são os únicos campeões da Libertadores 2020 — primeira conquista da era Abel Ferreira — a seguirem no elenco alviverde. Entre eles, porém, apenas o zagueiro paraguaio segue incontestável.

O que aconteceu

O Palmeiras iniciou o ano com oito remanescentes do título de 2020, mas se despediu de cinco: Zé Rafael (Santos), Gabriel Menino (Atlético-MG), Rony (Atlético-MG), Marcos Rocha (Grêmio) e Mayke (Santos).

Weverton e Gómez seguem pilares do time de Abel, mas o goleiro ganhou concorrência. O Alviverde acertou a contratação de Carlos Miguel, de 26 anos, que estava no Nottingham Forest e, segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL, é visto pelo clube paulista "como goleiro por mais de dez anos".

Carlos Miguel, inclusive, já falou sobre a disputa com o "ídolo" alviverde: "Não é uma disputa. É dia a dia de trabalho, e tudo em prol do Palmeiras. Quem estiver melhor irá jogar, Abel quem irá decidir. Weverton ganhou milhões de títulos, é exemplo e ídolo. Estou muito feliz de trabalhar com um cara desse", afirmou.

Gómez, por outro lado, é o xerife da zaga, mesmo com as chegadas de Micael e Bruno Fuchs. O paraguaio — que está no Palmeiras desde 2018 — está entre os atletas com maior minutagem na temporada, com 2.990 minutos, e viu a concorrência aumentar para o lado de Murilo.

O defensor é o capitão com mais títulos na história do clube e se tornou o maior zagueiro artilheiro da Libertadores. Ele marcou de pênalti contra o Universitario (PER), chegou a 13 bolas na rede pela competição e divide o topo da lista com Rubén Espinoza, campeão com o Colo-Colo em 1991.

Já Raphael Veiga perdeu espaço ainda em 2024, após a chegada de Maurício e não se encontrou este ano. O camisa 23 chegou a ser o "maestro" do time de Abel Ferreira, mas caiu de rendimento e atualmente é opção no banco de reservas e tem apenas três gols. Mesmo assim, o meia segue como líder em assistências do time em 2025, com oito. Maurício, com seis, é o segundo.

Ninguém na quinta-feira?

O Palmeiras pode não ter nenhum campeão da Libertadores em campo contra o Universitario (PER), pela volta das oitavas de final da Libertadores. A partida será no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).

Com uma larga vantagem, Abel pode optar por poupar alguns nomes após pouco mais de um mês de maratona. O Alviverde goleou por 4 a 0 na ida e fará seu 11º jogo em 36 dias. Neste período, além das rodadas do Brasileirão, o time disputou as oitavas de final da Copa do Brasil, e acabou eliminado.

Veiga, por outro lado, perdeu os três últimos jogos do Palmeiras por dores no púbis. O meia é dúvida para a partida de quinta-feira.

Dessa forma, o técnico Abel Ferreira pode ser o único com "experiência" no confronto contra os peruanos. O Palmeiras avança até com uma derrota por três gols de diferença. Em caso de triunfo do Universitario por quatro tentos de saldo, a disputa irá para os pênaltis. O vencedor dessa chave terá pela frente River Plate ou Libertad (PAR) nas quartas de final.

