Topo

Esporte

Palmeiras goleia o América-MG e segue 100% como mandante no Brasileirão sub-17

19/08/2025 18h12

O Palmeiras goleou o América-MG por 5 a 2, nesta terça-feira, pela 15ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17, na Arena Barueri. Os gols da equipe alviverde foram marcados por Juan Francisco, Juan Gabriel (duas vezes), Vinicius e Thauan, enquanto Paulo Roberto e Lucas Felipe anotaram a favor do time mineiro.

Com o resultado positivo, as Crias da Academia chegaram aos 34 pontos e seguem na liderança da tabela. Até aqui, são oito triunfos em oito jogos como mandante. Já o Coelho amarga a vice-lanterna, com apenas quatro unidades somadas.

Pela 16ª rodada do Brasileirão sub-17, o Palmeiras encara o Bahia, na próxima terça-feira. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Arena Barueri. O América-MG, por sua vez, enfrenta o Internacional, na Arena Vera Cruz. O duelo acontece no dia 27 (quarta-feira), às 15h.

Veja como foi Palmeiras x América-MG

Com apenas dois minutos de partida, o América-MG abriu o placar com Paulo Roberto. O atacante entrou na área e finalizou rasteiro, sem chances para o goleiro. Já aos dez minutos da etapa inicial, Fred ajeitou para Juan Francisco, que chegou batendo de primeira para empatar o placar.

Oito minutos depois, Juan Francisco serviu Juan Gabriel, que finalizou com a perna direita para virar a partida. Já aos 41, Juan Francisco roubou a bola e entregou para Juan Gabriel. O camisa 11 chutou cruzado para marcar o terceiro do Verdão.

O Coelho descontou aos quatro minutos do segundo tempo. Lucas Felipe aproveitou cruzamento pela esquerda e testou para o fundo da rede. Aos 19, Juan Gabriel escorou de cabeça para Vinicius, que invadiu a área e chutou com precisão para ampliar o marcador.

No minuto 33, Thauan recebeu pelo lado esquerdo, fintou a marcação e finalizou no ângulo para anotar um golaço e dar números finais à partida.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Héctor Hernández é procurado por dois clubes e negocia rescisão com o Corinthians

Palmeiras goleia o América-MG e segue 100% como mandante no Brasileirão sub-17

Mbappé 'destrava' retranca do Osasuna e Real Madrid vence em sua estreia na LaLiga

Em meio à invasão de torcedores, Sampaoli admite interesse no Santos: 'Um grande desafio'

Real bate Osasuna com Mbappé protagonista; Rodrygo segue calvário no banco

Com gol de Mbappé, Real Madrid bate Osasuna e estreia com vitória no Espanhol

Neymar na liderança e conversa tensa: veja como foi a invasão ao CT do Santos

Reserva ou misto: como Palmeiras deve jogar oitavas da Libertadores?

Salah ganha prêmio de Jogador do Ano na Inglaterra pela inédita terceira vez

Carlos Miguel chega para ser titular do Palmeiras? Lavieri analisa

Pharrell Williams lança prancha de R$ 6.000 após inaugurar piscina de ondas