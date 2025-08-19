Palmeiras goleia o América-MG e segue 100% como mandante no Brasileirão sub-17

O Palmeiras goleou o América-MG por 5 a 2, nesta terça-feira, pela 15ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17, na Arena Barueri. Os gols da equipe alviverde foram marcados por Juan Francisco, Juan Gabriel (duas vezes), Vinicius e Thauan, enquanto Paulo Roberto e Lucas Felipe anotaram a favor do time mineiro.

Com o resultado positivo, as Crias da Academia chegaram aos 34 pontos e seguem na liderança da tabela. Até aqui, são oito triunfos em oito jogos como mandante. Já o Coelho amarga a vice-lanterna, com apenas quatro unidades somadas.

Pela 16ª rodada do Brasileirão sub-17, o Palmeiras encara o Bahia, na próxima terça-feira. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Arena Barueri. O América-MG, por sua vez, enfrenta o Internacional, na Arena Vera Cruz. O duelo acontece no dia 27 (quarta-feira), às 15h.

Veja como foi Palmeiras x América-MG

Com apenas dois minutos de partida, o América-MG abriu o placar com Paulo Roberto. O atacante entrou na área e finalizou rasteiro, sem chances para o goleiro. Já aos dez minutos da etapa inicial, Fred ajeitou para Juan Francisco, que chegou batendo de primeira para empatar o placar.

Oito minutos depois, Juan Francisco serviu Juan Gabriel, que finalizou com a perna direita para virar a partida. Já aos 41, Juan Francisco roubou a bola e entregou para Juan Gabriel. O camisa 11 chutou cruzado para marcar o terceiro do Verdão.

O Coelho descontou aos quatro minutos do segundo tempo. Lucas Felipe aproveitou cruzamento pela esquerda e testou para o fundo da rede. Aos 19, Juan Gabriel escorou de cabeça para Vinicius, que invadiu a área e chutou com precisão para ampliar o marcador.

No minuto 33, Thauan recebeu pelo lado esquerdo, fintou a marcação e finalizou no ângulo para anotar um golaço e dar números finais à partida.