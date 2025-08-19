Palmeiras faz trabalho técnico e Felipe Anderson cobra intensidade contra o Universitario

O Palmeiras voltou a treinar nesta terça-feira, na Academia de Futebol, e deu início à preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Universitario, nesta quinta-feira, no Allianz Parque. Com a vantagem de 4 a 0 construída no Peru, a equipe de Abel Ferreira trabalha para confirmar a classificação e manter o ritmo em uma temporada de calendário intenso.

Enquanto os titulares da vitória sobre o Botafogo, no último domingo, seguiram atividades regenerativas no recovery, o restante do grupo foi ao gramado para treinos técnicos. Houve enfrentamentos no último terço do campo e partidas em espaço reduzido, sempre com foco na intensidade e na troca rápida de passes. A comissão técnica mantém a rotina de alternar cargas físicas e exercícios táticos para equilibrar a recuperação e a preparação para os próximos compromissos.

A movimentação desta terça também marcou os primeiros testes físicos do goleiro Carlos Miguel, recém-contratado junto ao Nottingham Forest. Ele permaneceu na parte interna da Academia e foi avaliado pelo departamento médico. A expectativa é de que comece a treinar em campo nos próximos dias, à medida que avança no processo de integração ao elenco.

Um dos destaques do time diante do Botafogo, Felipe Anderson falou sobre a fase atual e destacou a importância de manter a concentração. Autor do gol da vitória, o camisa 7 ressaltou o peso do resultado fora de casa e a necessidade de manter o nível de desempenho.

"Sabemos que vai ser uma luta até o final, então cada ponto é importante. Passamos por momentos um pouco difíceis no ano e agora as coisas estão fluindo positivamente. Isso dá alegria, mas também um sentimento de força que precisamos manter, porque a cada jogo a dificuldade aumenta", afirmou.

O meia-atacante também comentou sobre a confiança adquirida em campo. Para ele, o papel ofensivo exige protagonismo em momentos decisivos, e o gol no Engenhão reforça essa responsabilidade. "Nós, que temos características de velocidade e de drible, sempre focamos em fazer gol, dar assistência e ajudar o time. Quando sai em um jogo tão importante, é uma alegria muito grande. Agora é dar sequência, com os pés no chão, porque a caminhada é longa", completou.

Sobre o duelo contra o Universitario, Felipe Anderson reforçou o discurso do elenco: vantagem no placar não diminui a necessidade de intensidade. "Claro que temos uma vantagem muito grande de estar jogando em casa e de ter feito um resultado amplo, mas aqui no Palmeiras todos sabem que precisamos entrar sempre com a mesma mentalidade. Vamos respeitar o adversário e buscar a vitória, porque o objetivo é claro: classificação e sequência na competição", finalizou.