Palmeiras anuncia contratação de Carlos Miguel até 2030

Carlos Miguel assinou com o Palmeiras até julho de 2030 Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon
Do UOL, em São Paulo

19/08/2025 13h15Atualizada em 19/08/2025 13h45

O Palmeiras anunciou hoje a contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians e Nottingham Forest, até 31 de julho de 2030.

O que aconteceu

O Palmeiras desembolsou cerca de 4 milhões de euros (R$ 25,5 milhões) pelo goleiro, segundo Bruno Andrade e André Hernan, colunistas do UOL.

O arqueiro de 26 anos e 2,04m de altura afirmou que "jamais hesitaria em relação ao Palmeiras". Carlos Miguel defendeu o Corinthians entre 2021 e 2024, onde disputou 25 partidas. Ele, inclusive, já provocou o Alviverde.

Minha expectativa é a melhor possível. Estou muito feliz de conhecer de verdade o que é o Palmeiras, toda a história, como o clube é organizado. Isso foi muito importante na minha decisão de vir para o Palmeiras e estou muito feliz. Conversei com a minha família e a decisão de voltar é a melhor possível. Jamais hesitaria em relação ao Palmeiras. Para mim, é uma alegria. Espero poder corresponder como todos esperam. Estarei 100% focado até meu último dia aqui. Carlos Miguel

O goleiro também projetou a parceira com os goleiros Weverton e Marcelo Lomba: "Busco aprender muito no dia a dia, sou detalhista, tento sempre melhorar. Espero aprender muito com o Weverton e o Lomba. Já trabalhei com o Lomba no passado [no Inter], e com o Weverton espero conversar e aprender cada vez mais com os dois".

O carioca chegou à São Paulo no último domingo e realizou exames médicos ontem. Ele, inclusive, já conheceu a Academia de Futebol e elogiou a estrutura, afirmando que "o Palmeiras tem é igual a muitos grandes da Europa".

Carlos Miguel é o 10º reforço do Palmeiras para a temporada 2025. Antes dele, chegaram os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, o lateral Khellven, os meio-campistas Emi Martínez, Lucas Evangelista e os atacantes Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque.

