Palmeiras anuncia contratação de goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians; veja detalhes

O Palmeiras anunciou, nesta terça-feira, a contratação do goleiro Carlos Miguel, que estava no Nottingham Forest, da Inglaterra. O atleta de 26 anos chegou ao Brasil no domingo, passou por exames e assinou um contrato válido por cinco temporadas, até a metade de 2030.

"Minha expectativa é a melhor possível. Estou muito feliz de conhecer de verdade o que é o Palmeiras, toda a história, como o clube é organizado. Isso foi muito importante na minha decisão de vir para o Palmeiras e estou muito feliz. Conversei com a minha família e a decisão de voltar é a melhor possível. Jamais hesitaria em relação ao Palmeiras. Para mim, é uma alegria. Espero poder corresponder como todos esperam. Estarei 100% focado até meu último dia aqui", afirmou o atleta.

A contratação é vista pelo Palmeiras como um movimento de renovação, já que Weverton está com 37 anos e tem contrato com o Verdão até o fim de 2026. Marcelo Lomba, de 38 anos, tem vínculo com o clube apenas até o dezembro deste ano e deve deixar o clube depois disso.

Nesta janela, o Palmeiras também acabou vendendo o goleiro Mateus, que era a terceira opção no setor, para o Alverca de Portugal. Com a saída da Cria da Academia, o Verdão promoveu Aranha, do sub-20. A chegada de Calos Miguel deve tirar espaço do jovem atleta por enquanto.

"Espero aprender muito com o Weverton e o Lomba. Já trabalhei com o Lomba no passado, e com o Weverton espero conversar e aprender cada vez mais com os dois. A tradição da Academia de Goleiros do Palmeiras é muito boa, muitos goleiros aqui puderam corresponder. Pretendo seguir aqui por muitos anos e conquistar títulos. É trabalhar para merecer, conquistar e chegar lá", concluiu.

O goleiro de 2,04m chega como o terceiro reforço do Palmeiras nesta janela de transferências. Antes dele, chegaram o atacante Ramón Sosa e o lateral direito Khellven. O Verdão ainda busca pelo menos mais dois reforços: para o meio e para a lateral esquerda.

Corinthians e mais: histórico de Carlos Miguel no Brasil

Antes de chegar ao Corinthians, em 2021, Carlos Miguel teve passagens por Internacional, Santa Cruz e Boa Esporte. Embora tenha sido apontado como sucessor natural de Cássio, à época, disputou apenas 25 partidas pelo clube. Em 2024, aceitou a proposta do Nottingham Forest, mas acabou com poucas oportunidades na Inglaterra ? foram apenas três jogos oficiais na última temporada.