Organizada do Santos esclarece protesto no CT e pede reforços com urgência

A Torcida Jovem, organizada do Santos, se manifestou, na noite desta terça-feira, sobre o protesto no CT Rei Pelé. O grupo afirmou que chegou depois da invasão, promovida por outra torcida organizada, a Sangue Jovem.

"A intenção do nosso movimento foi de uma conversa franca com o elenco, e seguimos nessa intenção mesmo com o nível já mais elevado que encontramos. Ambas entidades tiveram seu momento para externar seus pontos. Por parte da Torcida Jovem expressamos para os atletas nossa indignação sobre a postura do elenco em campo", escreveu a TJ.

A torcida do Santos está insatisfeita após a derrota de 6 a 0 para o Vasco, no último domingo. A organizada classificou a goleada como "uma das páginas mais vexatórias da história" do Peixe.

O grupo afirmou que "os problemas do Santos vem de cima para baixo em sua estrutura", mas não poupou elenco e comissão técnica. "Quem tem a maior parcela de culpa está de chuteiras e à beira do gramado", disse.

A Torcida Jovem ainda pediu reforços à diretoria e deixou claro que, por parte dela, não houve o pedido de saída de nenhum jogador.

"Precisamos urgentemente de reforços estratégicos, mas ainda sim, com o 5º elenco mais caro do país, lutar contra o rebaixamento e ser humilhado por times menores é inconcebível!", declarou.

"Por parte da TJ, não foi pedido a saída de nenhum jogador específico, pelo contrário, sabemos a necessidade de novos jogadores. Entretanto exigimos que quem fique tenha uma postura digna de Santos FC! Neymar e Willian Arão foram os jogadores que mais falaram, e também Alexandre Mattos. O elenco (mais uma vez) prometeu dar tudo de si em busca das vitórias e nos pediu apoio, como se precisasse", completou.

O Santos demitiu Cleber Xavier após a goleada sofrida para o Vasco, no Morumbis. Agora, a diretoria corre atrás de um novo comandante, mas ainda não se acertou com ninguém. Sampaoli, que passou pelo clube em 2019, é o nome mais cotado no momento.

O Alvinegro Praiano encara o Bahia no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão.

O Peixe está em 15º lugar, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Veja a nota da Torcida Jovem na íntegra:

Na tarde de hoje, lideranças da Torcida Jovem estiverem presentes no CT Rei Pelé, com o intuito de uma cobrança no elenco que escreveu uma das páginas mais vexatórias da nossa história.

Ilustrando a indignação completa da massa santista e o contexto desesperador que nos encontramos, ao chegarmos ao CT nos deparamos com o início de um protesto de um outro movimento de torcedores santistas.

A intenção do nosso movimento foi de uma conversa franca com o elenco, e seguimos nessa intenção mesmo com o nível já mais elevado que encontramos.

Ambas entidades tiveram seu momento para externar seus pontos. Por parte da Torcida Jovem expressamos para os atletas nossa indignação sobre a postura do elenco em campo.

Deixamos bem claro que sabemos que os problemas do Santos vem de cima para baixo em sua estrutura, mas um resultado desse, quem tem a maior parcela de culpa está de chuteiras e à beira do gramado.

Precisamos urgentemente de reforços estratégicos, mas ainda sim, com o 5º elenco mais caro do país, lutar contra o rebaixamento e ser humilhado por times menores é inconcebível!

No último sábado abrimos a nossa casa para todos os santistas, sócios ou não do clube e da torcida, para perguntarem ao Presidente da instituição Santos FC o que quisessem.

Nos preparamos para receber mais torcedores do que apareceram, tendo em vista a grande mobilização em comentários nas redes sociais, e realizamos uma sabatina que abordou todos os temas propostos pelos presentes, que tiveram a oportunidade de questionar por reforços, um técnico que faça essa equipe brigar por títulos e ações temerárias do presidente, que respondeu os questionamentos.

Seguiremos utilizando a linha de diálogo com jogadores e com a diretoria do clube, um direito conquistado em 56 anos de lutas ao lado do clube, sempre defendendo o melhor para para a entidade, embora a vontade seja realmente distribuir tapas de mão aberta.

Por parte da TJ, não foi pedido a saída de nenhum jogador específico, pelo contrário, sabemos a necessidade de novos jogadores. Entretanto exigimos que quem fique tenha uma postura digna de Santos FC! Neymar e Willam Arão foram os jogadores que mais falaram, e também Alexandre Mattos.

Além disso o elenco (mais uma vez) prometeu dar tudo de si em busca das vitórias e nos pediu apoio, como se precisasse.

Já programamos nossa saída para a Bahia, e seguiremos vivendo o dia a dia do clube, cobrando quem quer que tenha que ser cobrado, colocando sempre o bem do Santos Futebol Clube em primeiro lugar.