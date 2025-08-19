Topo

Operário-PR e Avaí fecham 22ª rodada da Série B em duelo de opostos

19/08/2025 07h30

Um duelo de opostos vai marcar o fechamento da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira, a partir das 19h30, quando o Operário-PR recebe o Avaí, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

Na última rodada, o time paranaense foi derrotado pelo Goiás por 2 a 1, resultado que manteve a equipe na 14ª colocação, com 26 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento e dez atrás do G-4. Do outro lado, o Avaí bateu o Cuiabá por 2 a 0 na 21ª rodada, mesmo desfalcado, e ocupa o nono lugar, com 32 pontos, quatro atrás do quarto colocado Novorizontino, ainda sonhando em se aproximar da parte de cima da tabela.

Para tentar voltar a pensar nas primeiras colocações, o principal reforço do Operário é o atacante Vinícius Mingotti, recuperado de um estiramento na coxa sofrido contra o Criciúma. Ele deve iniciar entre os titulares, mas disputa posição com Ademílson.

Outra novidade é Daniel Amorim, que volta a ser opção após quase dois meses afastado por lesão muscular. No sistema defensivo, o zagueiro Joseph também está novamente à disposição. Ele foi desfalque contra o Goiás devido a um estiramento na coxa, mas retornou aos treinos e deve ser relacionado.

No lado do Avaí, o técnico Jair Ventura segue com problemas. JP está fora do confronto e pode se tornar ausência também na próxima rodada. Escalado como titular contra o Cuiabá, na última rodada, o meia sentiu dores na panturrilha ainda no aquecimento e foi substituído de última hora.

No setor ofensivo, Emerson Ramon e Raylan, ausentes contra o Cuiabá por questões de contrato, voltam a ficar à disposição, e a tendência é que Ramon inicie como titular. Já Thayllon e Rigley, que apresentaram desconfortos, serão reavaliados e podem aparecer na lista de relacionados.

Avaí e Operário-PR se enfrentaram nove vezes na história, com cinco vitórias catarinenses, três paranaenses e um empate. A vantagem do time de Florianópolis ainda se estende aos últimos duelos, com duas vitórias por 1 a 0 nos últimos dois encontros, ambos na Série B.

