Operário-PR e Avaí empatam sem gols no encerramento da 22ª rodada da Série B

Em um jogo morno, sem grandes oportunidades para os dois lados, o resultado entre Operário-PR e Avaí não poderia ser outro ao não ser um empate sem gols, nesta terça-feira, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O duelo marcou o encerramento da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e manteve a dupla estagnada na tabela.

Com um ponto para cada, o Avaí perdeu a chance de se aproximar do grupo de acesso, ocupando a oitava posição, com 33 pontos, a três do Novorizontino, quarto colocado. Do outro lado, o Operário segue na segunda página da tabela, em 12º lugar, com 27 pontos.

O duelo começou com o Operário se impondo dentro de casa. Com mais 75% de posse de bola, empurrava o adversário no campo de defesa e assustava pelo alto. Ademilson assustou em cabeçada rente à trave e Joseph, que testou nas mãos do goleiro César. O Avaí só chegou em contra-ataque, com Marquinhos Gabriel, mas sem perigo.

A partida ficou tensa quando Alef Manga dividiu com Elias e gerou muita discussão entre os jogadores. Com o clima pesado, o ritmo caiu, com muitas divididas e disputa por espaço. Na reta final, Admilson teve outra chance para o time da casa, após jogada individual, porém chutou fraco. Nos acréscimos, Boschilia obrigou boa defesa de César.

O Avaí voltou melhor do intervalo e figurou mais no campo de ataque. Cléber recebeu cruzamento na área, dominou e bateu cruzado, mas Joseph tirou em cima da linha, salvando o Operário.O time casa não tinha o mesmo ímpeto do primeiro tempo e passou a abusar do jogo aéreo, sem sucesso.

A melhor chance do time da casa saiu em uma cobrança de falta de Boschilia, que levou perigo à meta de César. Na reta final, sem muita criatividade, a dupla exagerou nos erros técnicos, principalmente nas transições. No último lance, o Avaí chegou a ter um pênalti a seu favor, mas foi anulado pelo árbitro após rever o lance no VAR.

O Operário volta a campo no próximo domingo, às 16h, diante do Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém (PA). Já o Avaí encerra a 23ª rodada na segunda-feira, às 21h30, contra o Amazonas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 0 X 0 AVAÍ

OPERÁRIO-PR - Elias; Gabriel Souza, Miranda, Joseph e Cristiano; Índio (Thiaguinho), Zuluaga (Kauã Gomes), Neto Paraíba (Brenno) e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Kleiton) e Ademilson (Daniel Amorim). Técnico: Alex Souza.

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; João Vitor (Jamerson), Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel (Andrey); Emerson Ramon (Léo Reis), Cléber (Guilherme Santos) e Alef Manga (Hygor). Técnico: Jair Ventura.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Rodrigues, Índio e Joseph (Operário); João Vitor e Cléber (Avaí).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 70.600,00.

PÚBLICO - 4.763 torcedores.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).