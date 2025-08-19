Topo

Esporte

Onde vai passar Vélez Sarsfield x Fortaleza pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Deyverson comemora gol do Fortaleza - Lucas Emanuel/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

19/08/2025 14h00

Vélez Sarsfield e Fortaleza se enfrentam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no José Amalfitani, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Ninguém abriu vantagem no duelo de ida, realizado no Castelão. Com o 0 a 0 na primeira partida, o vencedor deste duelo estará nas quartas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão vai para os pênaltis.

O Fortaleza não vive bom momento na temporada e tenta avançar na Libertadores para ganhar moral. O Leão do Pici não vence há cinco jogos e vem de derrota por 2 a 1 para o Fluminense.

Vélez Sarsfield x Fortaleza -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 19 de agosto, às 19h (de Brasília)
  • Local: José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

