Onde vai passar Vélez Sarsfield x Fortaleza pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Vélez Sarsfield e Fortaleza se enfrentam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no José Amalfitani, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Ninguém abriu vantagem no duelo de ida, realizado no Castelão. Com o 0 a 0 na primeira partida, o vencedor deste duelo estará nas quartas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão vai para os pênaltis.

O Fortaleza não vive bom momento na temporada e tenta avançar na Libertadores para ganhar moral. O Leão do Pici não vence há cinco jogos e vem de derrota por 2 a 1 para o Fluminense.

Vélez Sarsfield x Fortaleza -- Copa Libertadores