Onde vai passar São Paulo x Atlético Nacional pela Libertadores? Como assistir
São Paulo e Atlético Nacional duelam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo com exclusividade pela Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
- Assista aos jogos exclusivos da Libertadores no UOL Play + Paramount+ sem anúncios. A partir de 21,90/mês
O duelo segue indefinido após o empate sem gols no jogo de ida, na Colômbia. No Morumbis, quem vencer garante vaga nas quartas de final da Libertadores. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
O São Paulo aposta no apoio de sua torcida para superar as dificuldades encontradas no Atanasio Girardot. Na primeira partida, o Atlético Nacional pressionou bastante e ainda desperdiçou duas penalidades.
O time de Hernán Crespo soma apenas uma derrota nos últimos dez compromissos. No fim de semana, o Tricolor utilizou uma formação alternativa e empatou em 2 a 2 com o Sport, fora de casa.
São Paulo x Atlético Nacional -- Copa Libertadores
- Data e hora: 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)