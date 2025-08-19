Onde vai passar São Paulo x Atlético Nacional pela Libertadores? Como assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

São Paulo e Atlético Nacional duelam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo com exclusividade pela Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O duelo segue indefinido após o empate sem gols no jogo de ida, na Colômbia. No Morumbis, quem vencer garante vaga nas quartas de final da Libertadores. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

O São Paulo aposta no apoio de sua torcida para superar as dificuldades encontradas no Atanasio Girardot. Na primeira partida, o Atlético Nacional pressionou bastante e ainda desperdiçou duas penalidades.

O time de Hernán Crespo soma apenas uma derrota nos últimos dez compromissos. No fim de semana, o Tricolor utilizou uma formação alternativa e empatou em 2 a 2 com o Sport, fora de casa.

São Paulo x Atlético Nacional -- Copa Libertadores