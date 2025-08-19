Topo

Esporte

Onde vai passar São Paulo x Atlético Nacional pela Libertadores? Como assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

19/08/2025 17h00

São Paulo e Atlético Nacional duelam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo com exclusividade pela Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O duelo segue indefinido após o empate sem gols no jogo de ida, na Colômbia. No Morumbis, quem vencer garante vaga nas quartas de final da Libertadores. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Relacionadas

Após quatro anos, Crespo vai finalmente 'conhecer' Morumbis em Libertadores

Cotia resolve para o São Paulo, mas titular preocupa em noite de reservas

Crespo sai em defesa de Young: 'Ninguém é fenômeno, ninguém é burro'

O São Paulo aposta no apoio de sua torcida para superar as dificuldades encontradas no Atanasio Girardot. Na primeira partida, o Atlético Nacional pressionou bastante e ainda desperdiçou duas penalidades.

O time de Hernán Crespo soma apenas uma derrota nos últimos dez compromissos. No fim de semana, o Tricolor utilizou uma formação alternativa e empatou em 2 a 2 com o Sport, fora de casa.

São Paulo x Atlético Nacional -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Joia marca, e Corinthians empata com o Cuiabá em jogo de seis gols pelo Brasileiro sub-17

Transmissão ao vivo de Vélez Sarsfield x Fortaleza pela Libertadores: onde assistir

Santos fica no empate com o Bahia pelo Brasileirão sub-17

Onde vai passar São Paulo x Atlético Nacional pela Libertadores? Como assistir

Eleição para a vice-presidência do CD do Corinthians ganha novos candidatos

Em busca de afirmação no Palmeiras, Felipe Anderson projeta duelo com Universitario: "Pés no chão"

Samir: Corinthians corre para pagar R$ 20 milhões a Memphis

Corinthians confirma virose em Memphis Depay e afasta Héctor Hernández dos treinos com o elenco

FPCiclismo confirma o retorno da Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo

Brasil projeta ginástica rítmica 'furando bolha' com Mundial e mira legado

Carlos Prates estreia no top 10 dos meio-médios após nocaute brutal no UFC 319