Onde vai passar Real Madrid x Osasuna pelo Espanhol? Como assistir ao vivo
Real Madrid e Osasuna duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Real inicia a temporada com o objetivo de recuperar a supremacia nacional. Na edição passada de La Liga, a equipe merengue terminou na segunda colocação, quatro pontos atrás do Barcelona.
A principal novidade está à beira do campo. Xabi Alonso assume o time após a saída de Carlo Ancelotti, agora treinador da seleção brasileira.
O primeiro teste sob a nova direção foi no Mundial de Clubes. Mesmo com Vini Jr. e Mbappé em campo, os merengues foram derrotados por 4 a 0 pelo PSG na semifinal e ficaram fora da decisão.
Real Madrid x Osasuna -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 19 de agosto, às 16h (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)