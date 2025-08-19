Onde vai passar Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana? Como assistir

Topo

Fluminense e América de Cali se enfrentam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Fluminense largou em vantagem ao vencer por 2 a 1 na Colômbia. O empate garante os brasileiros na próxima fase.

Renato se irrita com pergunta sobre reforço do Flu: 'Vocês têm que estudar'

Flu mira Guinness e quer provar que recorde mundial de Fábio é ainda maior

Fluminense vence em dia de recorde de Fábio e afunda Fortaleza no Z4

Para se classificar no tempo normal, o América de Cali precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória simples dos colombianos leva o jogo para os pênaltis.

Tricolor vem se recuperando e não perde há seis jogos. No fim de semana, o Fluminense bateu o Fortaleza por 2 a 1 pelo Brasileirão.

Fluminense x América de Cali -- Copa Sul-Americana

  • Data e hora: 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

