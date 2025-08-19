Onde vai passar Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana? Como assistir
Fluminense e América de Cali se enfrentam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Fluminense largou em vantagem ao vencer por 2 a 1 na Colômbia. O empate garante os brasileiros na próxima fase.
Para se classificar no tempo normal, o América de Cali precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória simples dos colombianos leva o jogo para os pênaltis.
Tricolor vem se recuperando e não perde há seis jogos. No fim de semana, o Fluminense bateu o Fortaleza por 2 a 1 pelo Brasileirão.
Fluminense x América de Cali -- Copa Sul-Americana
- Data e hora: 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)