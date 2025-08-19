Neymar na liderança e conversa tensa: veja como foi a invasão ao CT do Santos

O delegado Wagner Camargo Gouveia detalhou como foi a invasão de torcedores organizados do Santos ao CT Rei Pelé, nesta terça-feira. Ele afirmou que a polícia já tinha informações de um possível protesto e, por isso, a segurança foi reforçada.

Mesmo assim, o grupo, composto por cerca de 100 pessoas, conseguiu entrar no local e chamou o elenco para conversar. Jogadores, comissão técnica e membros da diretoria atenderam ao pedido e ficaram frente a frente com os santistas.

"Tínhamos informações de que haveria manifestações, então a Polícia Civil compareceu com a Polícia Militar para um trabalho preventivo. A torcida entrou. A liderança pediu para conversar com jogadores e comissão técnica. Todos falaram. A torcida cobrou. Foi em um tom tenso, cobrando resultados, para não cair para a Segunda Divisão de novo", disse o delegado.

Torcedores do Santos invadem CT Rei Pelé e cobram elenco: "Mereciam tapa na cara"

"Não houve agressão. Não chegaram a fazer ameaças físicas. Ocorreram xingamentos, que é normal. Mas ameaças de bater ou morte, não. Reivindicaram escalações de alguns jogadores, desempenho de alguns, no sentido de mostrar mais liderança, de que o Santos não pode estar nessa situação. Os jogadores mostraram que vão se empenhar mais e pediram paciência", completou.

O presidente Marcelo Teixeira não estava no CT Rei Pelé. Neymar, por sua vez, marcou presença e assumiu a liderança no bate-papo com os torcedores.

"O Neymar foi o principal nessa conversa. Ele foi de ponta, na frente dos jogadores. A torcida cobrou bastante ele. Ele disse que está triste com a situação, mas que vai dar a volta por cima", relatou Gouveia.

Por fim, o delegado afirmou que a polícia vai analisar o ocorrido e passar as informações ao Santos.

"Vamos analisar se houve um crime de invasão ou de dano. Vamos ver se o Santos tem interesse em dar prosseguimento em caso nesse sentido. Mas a ideia mesmo era apenas cobrar os jogadores. Esse foi o tom", finalizou.

A torcida do Santos está insatisfeita após a derrota de 6 a 0 para o Vasco, no último domingo. O clube demitiu o técnico Cleber Xavier logo depois do apito final no Morumbis.

Agora, a diretoria corre atrás de um novo comandante, mas ainda não se acertou com ninguém. Jorge Sampaoli, que passou pelo clube em 2019, é o nome mais cotado no momento.

O Alvinegro Praiano encara o Bahia no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time está em 15º lugar, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro dentro da zona de rebaixamento.