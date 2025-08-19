Topo

'Não ajuda o Santos': Alicia e Milly criticam invasão ao CT

19/08/2025 19h29

Dezenas de torcedores organizados invadiram o CT Rei Pelé para cobrar o elenco santista hoje, após a derrota por 6 a 0 para o Vasco. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe criticaram o episódio.

As colunistas apontaram que a raiva do torcedor santista é justificável, mas que o caminho escolhido para mostrar a frustração é errado e pode, inclusive, atrapalhar a sequência do clube.

Milly: Raiva é justificada, mas violência não

A gente entende a frustração da torcida, a raiva. Mas uma raiva que é levada a derrubar portão, invadir CT, aí perde a razão. Deveria haver outras maneiras de comunicar a raiva. [...] Não é o melhor momento nem o melhor método para deixar a raiva transbordar.
Milly Lacombe

Alicia: Não ajuda o Santos a melhorar no Brasileiro

É muito grave e certamente não ajuda o Santos na busca por um treinador e por evoluir, não cair no Brasileiro. É um cenário em que precisa lidar com o ego do Neymar, com um time que não está jogando bem, com torcida que invade o CT. Quem vai querer descascar esse abacaxi?
Alicia Klein

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

