'Não ajuda o Santos': Alicia e Milly criticam invasão ao CT

Dezenas de torcedores organizados invadiram o CT Rei Pelé para cobrar o elenco santista hoje, após a derrota por 6 a 0 para o Vasco. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe criticaram o episódio.

As colunistas apontaram que a raiva do torcedor santista é justificável, mas que o caminho escolhido para mostrar a frustração é errado e pode, inclusive, atrapalhar a sequência do clube.

Milly: Raiva é justificada, mas violência não

A gente entende a frustração da torcida, a raiva. Mas uma raiva que é levada a derrubar portão, invadir CT, aí perde a razão. Deveria haver outras maneiras de comunicar a raiva. [...] Não é o melhor momento nem o melhor método para deixar a raiva transbordar.

Milly Lacombe

Alicia: Não ajuda o Santos a melhorar no Brasileiro

É muito grave e certamente não ajuda o Santos na busca por um treinador e por evoluir, não cair no Brasileiro. É um cenário em que precisa lidar com o ego do Neymar, com um time que não está jogando bem, com torcida que invade o CT. Quem vai querer descascar esse abacaxi?

Alicia Klein

