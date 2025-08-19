Mourinho nega interesse do Fenerbahçe em Neymar e fala sobre futuro do craque na Seleção

Antes de renovar seu contrato com o Santos, no último mês de junho, Neymar teve seu nome vinculado a diversos clubes do futebol mundial, incluindo o Fenerbahçe, da Turquia. José Mourinho, treinador do clube turco, negou o interesse e destacou o foco do jogador na Copa do Mundo de 2026.

"Não. Acho que ele não está nem aí. Acho que ele tem um estatuto e uma situação onde pode escolher o seu futuro e onde está mais feliz. Já ganhou a nível europeu a competição maior e ganhou na Arábia financeiramente aquilo que nem vale a pena pensar quantos zeros são. Agora volta ao Brasil, volta à sua paixão. Seguramente, está mais interessado no ano que termina com a Copa do Mundo. Para vocês, brasileiros, é uma coisa importante. E para ele, que tem tido tantas frustrações como jogador da Seleção. Acho que vai ser um ano de grande foco no Mundial dos Estados Unidos", disse José Mourinho em entrevista ao SportyNet.

Neymar tinha contrato com o Santos até o final de junho. Pouco antes do encerramento do vínculo, o Fenerbahçe fez uma proposta pelo jogador, de acordo com o jornal turco Fanatik. No entanto, o craque optou por renovar com o Peixe por mais seis meses.

?? ISSO É BRASIL! ?? Vem aí mais uma página da nossa história. Fique ligado na agenda da Seleção e acompanhe cada passo da Seleção. Juntos, dentro e fora de campo! pic.twitter.com/QdSUQqcpzq ? brasil (@CBF_Futebol) August 18, 2025

Agora, o camisa 10 vive a expectativa de voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira pela primeira vez desde outubro de 2023. Neymar acabou de fora da primeira lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti, no último mês de maio, por conta de problemas físicos.

Livre de lesões, o jogador atuou por 90 minutos em seis dos últimos sete jogos do Santos pelo Campeonato Brasileiro. Em seu retorno ao futebol brasileiro, Neymar disputou 19 jogos, marcou seis gols e deu três assistências.

"A Seleção Brasileira tem um treinador fantástico. Ele é também um grande gestor e está acostumado a liderar jogadores com egos grandes. Ele não tem dificuldade em ser treinador do Neymar ou do Vinícius Júnior. O nível deles como jogadores é inferior ao de Carlo como treinador. Para o Neymar ser feliz, ele precisa ir na direção do Carlo e não o contrário", comentou José Mourinho.

A convocação do treinador italiano acontece na próxima segunda-feira, às 15h30 (de Brasília).