Melo e Matos estreiam em Winston-Salem nesta quarta-feira

19/08/2025 21h00

Marcelo Melo e Rafael Matos retomam a parceria nesta semana para a disputa do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos. O mineiro e o gaúcho estreiam nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), diante do austríaco Alexander Erler e do norte-americano Robert Galloway.

Melo jogou os Masters 1000 de Toronto, no Canadá, e Cincinnati, nos Estados Unidos, com o alemão Alexander Zverev, nas últimas semanas. Antes, o mineiro e o gaúcho estiveram juntos no ATP 250 de Bastad, na Suécia, em julho.


É a sétima participação de Melo no torneio - a segunda com Matos -, campeão na edição 2019 com o polonês Lukasz Kubot. Em 2024, o mineiro e o gaúcho chegaram até as quartas de final: "De volta a Winston-Salem, jogando com o Rafa, em busca de um bom resultado nessa estreia", afirmou.

Esta é a 19ª temporada de Melo no circuito, a segunda ao lado de Matos. Desde o início da parceria, no ano passado, o mineiro e o gaúcho foram campeões no Rio Open, ATP 500 no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, e no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, em 2024. E vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA), em 2024, e no ATP 250 de Buenos Aires, agora em 2025.

