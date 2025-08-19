Topo

Mbappé 'destrava' retranca do Osasuna e Real Madrid vence em sua estreia na LaLiga

19/08/2025 18h12

Em um jogo caracterizado basicamente como um "ataque contra defesa", o Real Madrid abriu a sua participação na LaLiga confirmando o seu favoritismo ao derrotar o Osasuna por 1 a 0, nesta terça, no Santiago Bernabéu. Novo camisa dez do time, Mbappé foi o autor do único gol do confronto cobrando penalidade.

Com o resultado positivo, o gigante espanhol se iguala a Barcelona, Rayo Vallecano, Getafe, Villarreal, Athletic Bilbao, Alavés e Espanyol, que também venceram seus respectivos compromissos pela primeira rodada.

O conjunto dirigido pelo técnico Xabi Alonso volta a campo pela segunda rodada da competição no próximo domingo e visita o Real Oviedo. Já o Osasuna tenta a reabilitação, e os primeiros pontos no torneio, diante do Valencia.

O Real Madrid fez a sua estreia no Espanhol da forma que se esperava: pressionando o Osasuna em busca de um gol logo no início. A boa exibição de Herrera, no entanto, foi um entrave nos planos de Xabi Alonso. O goleiro rival fez grandes defesas em arremates de Huijsen e Eder Militão e foi o nome do primeiro tempo.

Nem mesmo estrelas como Vini Jr e Mbappé conseguiram superar a boa forma do arqueiro no primeiro tempo. Já o time visitante só ameaçou em uma oportunidade. Budimir pegou rebatida da zaga mas errou o alvo no momento de finalizar.

Os 78% de posse de bola, no entanto, não foram suficientes para a equipe merengue abrir frente no marcador antes do intervalo. Atuando com todos os seus jogadores no campo de defesa, o Osasuna suportou a pressão e garantiu o 0 a 0 ao fim do primeiro tempo.

Disposto a repetir a retranca diante dos anfitriões, o Osasuna viu sua estratégia ruir graças a um carrinho de Juan Cruz na área. O defensor tentou desarmar Mbappé e derrubou o francês cometendo pênalti. Com categoria, o agora camisa 10 do time merengue foi para a cobrança e fez 1 a 0 para o Real Madrid com apenas cinco minutos de segundo tempo: 1 a 0.

A vantagem deu mais tranquilidade ao time, e Xabi Alonso promoveu até algumas alterações. A principal delas foi a entrada de Gonzalo García, sensação do time no Mundial de Clubes da Fifa, na vaga de Vini Jr.

Com a partida sob controle, o Real centralizou a posse de bola no meio-campo, fez o tempo passar sem correr riscos e apenas administrou a vitória de 1 a 0 até o apito final.

