Martínez sofre fratura na mão em treino do Corinthians e passará por cirurgia

O Corinthians ganhou mais um integrante para o seu departamento médico. O volante José Martínez sofreu uma fratura na mão esquerda durante o treinamento desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e precisará passar por uma cirurgia.

De acordo com informações do clube, o venezuelano fraturou o quarto metacarpo da mão esquerda. O Timão, como de costume, não divulgou prazo de recuperação do atleta.

A ausência preocupa Dorival Júnior, que ganha mais um desfalque na equipe. Além de Martínez, o técnico também não conta com Yuri Alberto, Memphis Depay, André Carrillo e Hugo, todos contundidos.

Em contrapartida, o treinador terá retornos para o próximo compromisso do Timão no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco. Romero, Cacá e Angileri, que estavam suspensos, voltam a ficar à disposição.

O duelo entre Corinthians e Vasco, válido pela 21ª rodada do Brasileirão, está agendado para domingo, às 16 (de Brasília), em São Januário.

A equipe do Parque São Jorge está há seis partidas sem vencer no torneio e voltou a temer o Z4. O time caiu para o 14º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, apenas três de vantagem para a zona de rebaixamento. Além disso, nas últimas 11 rodadas, o Corinthians ganhou somente uma vez.