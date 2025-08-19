Topo

Esporte

Martínez sofre fratura na mão em treino do Corinthians e passará por cirurgia

19/08/2025 19h45

O Corinthians ganhou mais um integrante para o seu departamento médico. O volante José Martínez sofreu uma fratura na mão esquerda durante o treinamento desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e precisará passar por uma cirurgia.

De acordo com informações do clube, o venezuelano fraturou o quarto metacarpo da mão esquerda. O Timão, como de costume, não divulgou prazo de recuperação do atleta.

A ausência preocupa Dorival Júnior, que ganha mais um desfalque na equipe. Além de Martínez, o técnico também não conta com Yuri Alberto, Memphis Depay, André Carrillo e Hugo, todos contundidos.

Em contrapartida, o treinador terá retornos para o próximo compromisso do Timão no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco. Romero, Cacá e Angileri, que estavam suspensos, voltam a ficar à disposição.

O duelo entre Corinthians e Vasco, válido pela 21ª rodada do Brasileirão, está agendado para domingo, às 16 (de Brasília), em São Januário.

A equipe do Parque São Jorge está há seis partidas sem vencer no torneio e voltou a temer o Z4. O time caiu para o 14º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, apenas três de vantagem para a zona de rebaixamento. Além disso, nas últimas 11 rodadas, o Corinthians ganhou somente uma vez.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Crespo escala São Paulo com Rodriguinho na Libertadores; Lucas é reserva

Com retornos, Flamengo fecha preparação para pegar o Inter; veja escalação provável

Com Léo Pereira, Flamengo tem cinco jogadores na pré-lista de Ancelotti

Santos: Invasão ao CT pode afetar permanência de Neymar? Colunistas debatem

Juventude x Vasco pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações 

Flamengo x Inter: veja onde assistir e prováveis escalações do confronto pela Libertadores

Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

CSA x Confiança pela Copa do Nordeste: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Transmissão ao vivo de São Paulo x Atlético Nacional pela Libertadores: onde assistir

Transmissão ao vivo de Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana: onde assistir

Ferroviária vence São Paulo pelo Paulistão Feminino, e Corinthians agradece