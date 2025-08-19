Lavieri: São Paulo vive crise na diretoria com print e mensagem vazada

O São Paulo vive uma crise silenciosa na diretoria que envolveu até "print" e mensagem vazada do diretor de comunicação, relatou o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte.

Houve um princípio de crise interna na diretoria do São Paulo: entre a diretoria de futebol e diretoria de comunicação. No fim de semana, o diretor de comunicação mandou uma mensagem errada, sem querer, num grupo. Apagou rapidamente, mas não foi tempo suficiente e rolou um print.

O que estava escrito nessa mensagem? 'Vou vazar que o Boca tentou emprestar o Henrique de graça e o Casares vetou'. Essa mensagem foi apagada rapidamente. E Boca não é Boca Juniors — Boca é um apelido pejorativo do [diretor de futebol, Carlos] Belmonte.

E aí houve essa discussão porque os apoiadores do Belmonte entendem que essa mensagem significava a tentativa do diretor de comunicação de prejudicar o Belmonte na narrativa na imprensa. E os apoiadores do Casares disseram que não passava de uma brincadeira entre eles mesmos, que tudo era uma brincadeira só.

O fato é que os apoiadores do Belmonte não entenderam essa questão como brincadeira, pressionaram o Casares, pediram até a cabeça do diretor de comunicação. Houve ontem uma reunião para selar a paz, está tudo certo, mas continua esse clima de desconfiança.

Segundo o colunista, Belmonte é apontado como um dos possíveis substitutos de Casares na presidência do São Paulo, o que atiça a divisão entre Barra Funda e Morumbi.

Há um clima no ar e lembrando: o Belmonte é colocado internamente no São Paulo como um possível sucessor do Casares para a eleição que vai acontecer daqui um ano e meio, e o Casares tem outros planos. Então, já há uma movimentação e aí volta aquela coisa histórica no São Paulo de Barra Funda contra o Morumbi.

O que significa isso? Barra Funda é onde fica o CT do São Paulo, o futebol, e Morumbi é onde fica a diretoria social, o conselho. Então, sempre tem essas rixas e no momento há quase que um pacto pela paz para que o jogo hoje role normalmente sem muita rixa.

Só que em caso de derrota, a gente sabe que o caldeirão pode ferver de novo.

O motivo da paz selada é a partida contra o Atlético Nacional, hoje, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

O Tricolor arrancou empate sem gols no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores e entra em campo precisando vencer para avançar.

