Juventude x Vasco pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações 

19/08/2025 20h00

Depois da histórica goleada sobre o Santos de Neymar, no último domingo, o Vasco da Gama volta a campo na noite desta quarta-feira. O adversário da vez será o Juventude, em confronto atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 19h (de Brasília).

Onde assistir Juventude x Vasco ao vivo?

O jogo desta quarta-feira entre Juventude e Vasco será transmitido pelo Premiere, no pay-per-view.

Como o Juventude chega ao confronto

No Juventude, o técnico Thiago Carpini assumiu o comando há dois jogos e ainda não sabe o que é derrota. A equipe vem de triunfo em casa sobre o Corinthians e empate fora com o Vitória.

Como o Vasco chega ao confronto

A vitória por 6 a 0 sobre o Peixe tirou o Vasco da zona do rebaixamento, mas a equipe segue ameaçada. Com 19 pontos, o Cruzmaltino aparece na 16ª posição, duas acima do Juventude, que soma 15 pontos. Vale destacar que várias equipes já alcançaram 20 jogos na competição, enquanto Vasco e Juventude somam apenas 18. Desta forma, o confronto em Caxias do Sul é muito importante para ambos.

O técnico Fernando Diniz, ciente da responsabilidade e na tentativa de brecar a empolgação, fez um alerta no último domingo.

"A vitória é um remédio que traz coisas boas, mas eu acredito que o time terá consciência plena de que a gente está na parte debaixo da tabela. Mas mesmo que não tivesse, a gente tem que ter compromisso com o trabalho. Temos que ir lá e trabalhar muito para ter chance de vencer o Juventude," alertou Diniz após a vitória sobre o Santos.

Histórico de confronto entre Juventude x Vasco

Na história, Juventude e Vasco se enfrentaram 24 vezes, com oito vitórias para o time gaúcho e cinco para os cariocas. O duelo terminou em empate 11 vezes.

Estatísticas

Juventude na temporada

  •  11 vitórias,  4 empates e  14 derrotas

  •  32 gols marcados (média de 1,1 gols por jogo)

  •  48 gols sofridos

  • Artilheiro: Emerson Batalla com 6 gols

Vasco na temporada

  •  14 vitórias,  15 empates e  16 derrotas

  •  59 gols marcados (média de 1,31 gols por jogo)

  •  52 gols sofridos

  • Artilheiro: Vegetti com 22 gols

Prováveis escalações

O Vasco tem um desfalque e um retorno em relação ao time que iniciou a partida contra o Santos. O atacante Pablo Vegetti, vice-artilheiro do Brasileirão, volta após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. Já o volante Jair, suspenso pelo mesmo motivo, está fora da partida.

Pelo Juventude, o zagueiro Cipriano, expulso no Barradão, é desfalque certo, assim como o atacante Gilberto e o meia Lucas Fernandes, lesionados.

Provável escalação Juventude

Juventude: Jandrei, Reginaldo, Abner, Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Talliari e Gabriel Verón

Técnico: Thiago Carpini

Provável escalação Vasco

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan

Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem de Juventude x Vasco

Matheus Delgado Candançan será o árbitro da partida, com Daniel Luis Marques e Daniel Paulo Ziolli como assistentes.  Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira comandará o VAR.

Ingressos para Juventude x Vasco

Preços dos ingressos 

Os valores das entradas para o confronto serão de R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada).

Onde comprar

As compras podem ser realizadas através do site oficial do Juventude.

Próximo jogo do Juventude

Juventude x Botafogo | Campeonato Brasileiro 

Data e horário: 24/08 (domingo) | 18h30 (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi

Onde assistir: Cazé TV, Premiere, Record

Próximo jogo do Vasco

Vasco x Corinthians | Campeonato Brasileiro

Data e horário: 24/08 (domingo) | 16h (de Brasília)

Local: Estádio São Januário

Onde assistir: Globo e Premiere

Ficha técnica 

Jogo: Juventude x Vasco

Horário: 19h (de Brasília)

Campeonato: Brasileirão

Local: Alfredo Jaconi

Onde Assistir: Premiere

