Juventude x Vasco pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Depois da histórica goleada sobre o Santos de Neymar, no último domingo, o Vasco da Gama volta a campo na noite desta quarta-feira. O adversário da vez será o Juventude, em confronto atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 19h (de Brasília).
Onde assistir Juventude x Vasco ao vivo?
O jogo desta quarta-feira entre Juventude e Vasco será transmitido pelo Premiere, no pay-per-view.
Como o Juventude chega ao confronto
No Juventude, o técnico Thiago Carpini assumiu o comando há dois jogos e ainda não sabe o que é derrota. A equipe vem de triunfo em casa sobre o Corinthians e empate fora com o Vitória.
Como o Vasco chega ao confronto
A vitória por 6 a 0 sobre o Peixe tirou o Vasco da zona do rebaixamento, mas a equipe segue ameaçada. Com 19 pontos, o Cruzmaltino aparece na 16ª posição, duas acima do Juventude, que soma 15 pontos. Vale destacar que várias equipes já alcançaram 20 jogos na competição, enquanto Vasco e Juventude somam apenas 18. Desta forma, o confronto em Caxias do Sul é muito importante para ambos.
O técnico Fernando Diniz, ciente da responsabilidade e na tentativa de brecar a empolgação, fez um alerta no último domingo.
"A vitória é um remédio que traz coisas boas, mas eu acredito que o time terá consciência plena de que a gente está na parte debaixo da tabela. Mas mesmo que não tivesse, a gente tem que ter compromisso com o trabalho. Temos que ir lá e trabalhar muito para ter chance de vencer o Juventude," alertou Diniz após a vitória sobre o Santos.
Histórico de confronto entre Juventude x Vasco
Na história, Juventude e Vasco se enfrentaram 24 vezes, com oito vitórias para o time gaúcho e cinco para os cariocas. O duelo terminou em empate 11 vezes.
Estatísticas
Juventude na temporada
- 11 vitórias, 4 empates e 14 derrotas
- 32 gols marcados (média de 1,1 gols por jogo)
- 48 gols sofridos
- Artilheiro: Emerson Batalla com 6 gols
Vasco na temporada
- 14 vitórias, 15 empates e 16 derrotas
- 59 gols marcados (média de 1,31 gols por jogo)
- 52 gols sofridos
- Artilheiro: Vegetti com 22 gols
Prováveis escalações
O Vasco tem um desfalque e um retorno em relação ao time que iniciou a partida contra o Santos. O atacante Pablo Vegetti, vice-artilheiro do Brasileirão, volta após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. Já o volante Jair, suspenso pelo mesmo motivo, está fora da partida.
Pelo Juventude, o zagueiro Cipriano, expulso no Barradão, é desfalque certo, assim como o atacante Gilberto e o meia Lucas Fernandes, lesionados.
Provável escalação Juventude
Juventude: Jandrei, Reginaldo, Abner, Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Talliari e Gabriel Verón
Técnico: Thiago Carpini
Provável escalação Vasco
Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan
Técnico: Fernando Diniz
Arbitragem de Juventude x Vasco
Matheus Delgado Candançan será o árbitro da partida, com Daniel Luis Marques e Daniel Paulo Ziolli como assistentes. Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira comandará o VAR.
Ingressos para Juventude x Vasco
Preços dos ingressos
Os valores das entradas para o confronto serão de R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada).
Onde comprar
As compras podem ser realizadas através do site oficial do Juventude.
Próximo jogo do Juventude
Juventude x Botafogo | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 24/08 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
Local: Alfredo Jaconi
Onde assistir: Cazé TV, Premiere, Record
Próximo jogo do Vasco
Vasco x Corinthians | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 24/08 (domingo) | 16h (de Brasília)
Local: Estádio São Januário
Onde assistir: Globo e Premiere
Ficha técnica
Jogo: Juventude x Vasco
Horário: 19h (de Brasília)
Campeonato: Brasileirão
Local: Alfredo Jaconi
Onde Assistir: Premiere