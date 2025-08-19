Julio Cesar Chavez Jr é deportado para o México e é preso suspeito de tráfico de drogas e armas

O boxeador Julio César Chávez Jr. foi deportado para o México, onde é procurado por supostas ligações com cartéis, após sua prisão nos Estados Unidos por ter ultrapassado o prazo de validade do visto e mentir em um pedido de green card.

Chávez foi entregue pelas autoridades e encarcerado em uma prisão nos arredores da cidade de Hermosillo, no estado de Sonora, no norte do México. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmou a notícia em sua coletiva de imprensa diária.

"Sei que ele foi deportado. Não sei se foi ontem ou esta manhã, mas fomos informados de que ele estava chegando ao México", disse Sheinbaum.

Chávez, de 39 anos, tinha um mandado de prisão no México por suposto tráfico de armas e drogas e ligações com o Cartel de Sinaloa. Alejandro Gertz Manero, procurador-geral do México, disse que a investigação sobre Chávez começou em 2019.

O boxeador, filho do lendário boxeador mexicano Julio César Chávez, foi preso 3 de julho, dias após sua luta contra Jake Paul na Califórnia.

Sheinbaum disse após a prisão que esperava que o boxeador fosse deportado para enfrentar as acusações. O pai de Chávez foi uma grande celebridade nas décadas de 1980 e 1990, que frequentava círculos sociais com traficantes de drogas e afirmava ter sido amigo do traficante Amado Carrillo Fuentes. O icônico lutador defendeu o filho após a prisão, mas não se pronunciou desde a deportação.

Chávez Jr lutou contra o vício em drogas durante grande parte de sua carreira no boxe, sendo reprovado em testes antidoping, cumprindo suspensões e perdendo peso de forma flagrante, além de ser amplamente criticado por sua falta de dedicação ao esporte.

Chávez conquistou o título dos médios do Conselho Mundial de Boxe (CMB) em 2011 e o defendeu três vezes. Ele dividiu o ringue com os grandes nomes de sua geração, como Saúl Canelo Álvarez e Sergio Martínez, perdendo para ambos.

Em 2012, ele foi condenado por dirigir embriagado em Los Angeles e sentenciado a 13 dias de prisão. Em janeiro de 2024, ele foi preso sob acusação de porte ilegal de arma. A polícia informou que ele possuía dois rifles fantasma AR-1. Posteriormente, ele foi liberado mediante o pagamento de fiança de 50 mil dólares e com a condição de se internar em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. O caso ainda está pendente.