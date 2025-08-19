Jon Jones reage a Dana White e mantém esperança por luta na Casa Branca
Apesar das declarações céticas de Dana White, Jon Jones ainda não descartou a possibilidade de atuar no aguardado evento do UFC planejado para o gramado sul da Casa Branca, em Washington (EUA). Em publicação em sua conta no X (antigo Twitter), o ex-campeão dos pesos-pesados e meio-pesados (93 kg) respondeu à fala do CEO da organização, que havia classificado as chances de vê-lo no card como "uma em um bilhão".
Aposentado desde junho, o veterano demonstrou otimismo e reforçou que segue em preparação, além de já ter retornado ao programa antidoping. Em tom respeitoso, reconheceu que a decisão final cabe a White, mas destacou que o simples fato da possibilidade ainda existir já é o suficiente para manter sua motivação.
"Apesar das probabilidades, ainda estou treinando e otimista com a possibilidade de fazer parte do evento na Casa Branca. Gosto das minhas chances... afinal, foi exatamente uma em um bilhão o que me trouxe até aqui como Jon 'Bones' Jones", escreveu.
GOAT em ação?
Com um cartel impressionante e considerado por muitos o maior lutador da história do MMA, o norte-americano subiu para o peso-pesado em 2023, conquistando o cinturão vago contra Ciryl Gane no UFC 285 e defendendo com sucesso diante de Stipe Miocic no UFC 309. No entanto, deixou o esporte sem enfrentar Tom Aspinall, então campeão interino e atual dono do título linear da divisão. O britânico, por sua vez, declarou recentemente não ter mais interesse em um confronto com o veterano, após quase dois anos buscando essa oportunidade.
A possível realização de um card no coração político dos Estados Unidos segue gerando repercussão. E, embora o mandatário do UFC tenha minimizado as chances, a declaração do ex-campeão indica que ele ainda não fechou as portas para um retorno. Para a organização e seus fãs, a expectativa persiste: será que o lendário 'Bones' ainda fará parte de um dos eventos mais históricos da história do Ultimate?
Despite the odds, I'm still training and optimistic about the possibility of being part of the White House event. At the end of the day, Dana is the boss and it's his call whether I compete that night or not. I do know Dana was really excited about the fight, and the door hasn't...
- Jonny Meat (@JonnyBones) August 18, 2025
