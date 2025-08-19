Joia marca, e Corinthians empata com o Cuiabá em jogo de seis gols pelo Brasileiro sub-17

O Corinthians empatou com o Cuiabá por 3 a 3 na tarde desta terça-feira, no Parque São Jorge, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17.

O início do jogo foi preocupante para o Timão, que levou dois gols e viu o Dourado abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Os Filhos do Terrão, no entanto, reagiram e buscaram o empate com gols de Denner e Kayque.

Na etapa final, os visitantes marcaram o terceiro e se recolocaram em vantagem, mas Gui Amorim, joia que está com renovação engatilhada, deixou tudo igual na reta final. O Corinthians chegou a ficar com um mais no fim, porém não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e ficou no empate.

Fim de jogo. O Corinthians empata pelo Brasileirão Sub-17. Corinthians 3 ? 3 Cuiabá ? Denner

? Tupã

?? Guilherme Amorim #CorinthiansNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/9W6doVwb77 ? Corinthians (@Corinthians) August 19, 2025

Com o resultado, o Timão sobe para a terceira posição da tabela, com 26 pontos conquistados. O Cuiabá, por sua vez, é o 16º colocado, com apenas 12.

O próximo compromisso do time sub-17 do Corinthians será neste sábado. A equipe de Raphael Laruccia irá visitar o Real Soccer, a partir das 11h (de Brasília), pela primeira rodada da terceira fase do Paulistão da categoria.