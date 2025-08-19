Topo

Esporte

Joia marca, e Corinthians empata com o Cuiabá em jogo de seis gols pelo Brasileiro sub-17

19/08/2025 17h17

O Corinthians empatou com o Cuiabá por 3 a 3 na tarde desta terça-feira, no Parque São Jorge, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17.

O início do jogo foi preocupante para o Timão, que levou dois gols e viu o Dourado abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Os Filhos do Terrão, no entanto, reagiram e buscaram o empate com gols de Denner e Kayque.

Na etapa final, os visitantes marcaram o terceiro e se recolocaram em vantagem, mas Gui Amorim, joia que está com renovação engatilhada, deixou tudo igual na reta final. O Corinthians chegou a ficar com um mais no fim, porém não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e ficou no empate.

Com o resultado, o Timão sobe para a terceira posição da tabela, com 26 pontos conquistados. O Cuiabá, por sua vez, é o 16º colocado, com apenas 12.

O próximo compromisso do time sub-17 do Corinthians será neste sábado. A equipe de Raphael Laruccia irá visitar o Real Soccer, a partir das 11h (de Brasília), pela primeira rodada da terceira fase do Paulistão da categoria.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Héctor Hernández é procurado por dois clubes e negocia rescisão com o Corinthians

Palmeiras goleia o América-MG e segue 100% como mandante no Brasileirão sub-17

Mbappé 'destrava' retranca do Osasuna e Real Madrid vence em sua estreia na LaLiga

Em meio à invasão de torcedores, Sampaoli admite interesse no Santos: 'Um grande desafio'

Real bate Osasuna com Mbappé protagonista; Rodrygo segue calvário no banco

Com gol de Mbappé, Real Madrid bate Osasuna e estreia com vitória no Espanhol

Neymar na liderança e conversa tensa: veja como foi a invasão ao CT do Santos

Reserva ou misto: como Palmeiras deve jogar oitavas da Libertadores?

Salah ganha prêmio de Jogador do Ano na Inglaterra pela inédita terceira vez

Carlos Miguel chega para ser titular do Palmeiras? Lavieri analisa

Pharrell Williams lança prancha de R$ 6.000 após inaugurar piscina de ondas