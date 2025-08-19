Pivô de polêmica entre Corinthians e Bahia, Kauê Furquim aparece no BID
A promessa Kauê Furquim foi anunciada pelo Bahia nesta terça-feira. Com passagens pelo sub-15 e no sub-16 do Corinthians e da Seleção Brasileira, o atacante foi comprado pelo Esquadrão de Aço na última quinta. O Grupo City, que controla a SAF do clube nordestino, depositou o valor da multa rescisória (R$ 14 milhões) e tirou a joia do Timão.
A saída de Kauê Furquim do Corinthians foi conturbada. A diretoria do Timão acusou o Bahia de aliciamento "ilícito e imoral". Toda a negociação ocorreu dias antes do confronto entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro, que acabou com vitória do Esquadrão de Aço por 2 a 1 e teve provocações da torcida na Neo Quimica Arena.
Contrato de Kauê Furquim com o Bahia foi registado no BID nesta terça-feira. (Foto: Reprodução)
Mesmo com apenas 16 anos, Kauê Furquim chega para reforçar o sub-20 do Bahia. O atacante já foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) e, caso o técnico Rogério Ceni queira, pode ser relacionado à equipe profissional.
O Bahia volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Ceará, na Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste.
Relembre o caso
O Corinthians perdeu um dos principais jogadores das suas categorias de base para o Bahia: o atacante Kauê Furquim, de apenas 16 anos.
O montante pago pelo Bahia foi de apenas R$ 14 milhões. De acordo com a legislação vigente, a multa para o mercado nacional é equivalente a duas mil vezes o salário do atleta no ato da assinatura do contrato.
A notícia pegou dirigentes do Corinthians de surpresa. Kauê Furquim, embora jovem, já frequentava treinos da equipe profissional e, inclusive, foi relacionado para dois jogos do time alvinegro nesta temporada, contra Ceará e Fortaleza, ambos pelo Brasileirão. O garoto assinou, em abril, seu primeiro vínculo profissional com o clube.
O Timão vinha negociando uma valorização salarial com o estafe de Kauê Furquim antes do Bahia pagar a multa, mas as conversas não avançaram. Em entrevista ao ge, o diretor das categorias de base do clube paulista, Carlos Roberto Auricchio, conhecido como Nenê do Posto, alegou que a equipe foi "enrolada" pelo estafe do Filho do Terrão.