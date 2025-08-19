Topo

Esporte

Joia argentina, Echeverri será emprestado ao Bayer Leverkusen

19/08/2025 09h57

O meia argentino Claudio Echeverri, de 19 anos de idade, pode estar a caminho do Bayer Leverkusen. O jogador do Manchester City, sem muito espaço no clube, estaria sendo emprestado ao clube alemão, que esperaria a chegada do atleta ainda na noite desta terça-feira.

De acordo com o jornalista italiano Matteo Moretto, Echeverri tinha muitas propostas na mesa, mas preferiu ir ao time alemão, que passa por uma reconstrução. O elenco campeão da Bundesliga em 2024 foi praticamente todo desmanchado e, agora, comandado pelo técnico Erik Ten Hag, busca se manter no topo do futebol de seu país.

Joia argentina

Claudio Echeverri é considerado uma das principais joias da Argentina. O jogador surgiu com muito destaque no River Plate, em 2023 e, rapidamente, começou a ser convocado para as seleções de base. Ao todo, o meia disputou 48 jogos e marcou quatro gols pelo clube argentino.

Depois, Echeverri foi vendido ao Manchester City por cerca de 14,5 milhões de euros (cerca de R$ 92,3 milhões aproximadamente). Porém, o argentino não conseguiu cavar o seu espaço e disputou apenas três jogos. Ele marcou um gol, durante a Copa do Mundo de Clubes, na goleada por 6 a 0 contra o Al-Ain.

