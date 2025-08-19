Joia argentina, Echeverri será emprestado ao Bayer Leverkusen
O meia argentino Claudio Echeverri, de 19 anos de idade, pode estar a caminho do Bayer Leverkusen. O jogador do Manchester City, sem muito espaço no clube, estaria sendo emprestado ao clube alemão, que esperaria a chegada do atleta ainda na noite desta terça-feira.
De acordo com o jornalista italiano Matteo Moretto, Echeverri tinha muitas propostas na mesa, mas preferiu ir ao time alemão, que passa por uma reconstrução. O elenco campeão da Bundesliga em 2024 foi praticamente todo desmanchado e, agora, comandado pelo técnico Erik Ten Hag, busca se manter no topo do futebol de seu país.
Claudio Echeverri é considerado uma das principais joias da Argentina. O jogador surgiu com muito destaque no River Plate, em 2023 e, rapidamente, começou a ser convocado para as seleções de base. Ao todo, o meia disputou 48 jogos e marcou quatro gols pelo clube argentino.
Depois, Echeverri foi vendido ao Manchester City por cerca de 14,5 milhões de euros (cerca de R$ 92,3 milhões aproximadamente). Porém, o argentino não conseguiu cavar o seu espaço e disputou apenas três jogos. Ele marcou um gol, durante a Copa do Mundo de Clubes, na goleada por 6 a 0 contra o Al-Ain.