Johnny Walker e Mingyang Zhang protagonizam encarada tensa antes do UFC China

A expectativa para o UFC China, marcado para este sábado (23), ganhou um tempero extra na manhã desta terça-feira (19). Durante evento promocional realizado no icônico cartão-postal The Bund, em Xangai, os meio-pesados (93 kg) Johnny Walker e Mingyang Zhang protagonizaram uma encarada tensa, marcada por olhares firmes e rostos colados entre os atletas (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

O brasileiro chega ao confronto pressionado por resultados recentes. Sem vencer há três lutas, Walker acumula duas derrotas seguidas - para Magomed Ankalaev e Volkan Oezdemir - além de um no contest no primeiro duelo com o russo, em outubro de 2023. Em busca de reabilitação na divisão até 93 kg, o carioca encara o compromisso na China como uma oportunidade decisiva para retomar o protagonismo.

Já o chinês vive fase oposta. Invicto no UFC com três triunfos consecutivos, Zhang contará com o apoio da torcida local em sua luta mais relevante até aqui. O embate contra Walker representa seu primeiro grande teste diante de um nome experiente e ranqueado da categoria.

Retorno a Xangai

A encarada desta terça reforça o clima de rivalidade e aquece ainda mais os ânimos para o card do fim de semana. O UFC China será realizado na Shanghai Indoor Stadium, marcando o retorno da organização à cidade após quase oito anos de ausência.

