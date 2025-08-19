Jogo do São Paulo hoje (19) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

O São Paulo recebe o Atlético Nacional na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo.

Duelo está aberto após o empate sem gols na Colômbia. Agora, quem vencer avança às quartas de final do mata-mata. Se houver novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O São Paulo aposta no fator casa para se classificar. No primeiro confronto, o Atlético Nacional criou mais chances e chegou a desperdiçar duas penalidades.

A equipe de Crespo chega embalada após uma sequência positiva no Brasileirão. No fim de semana, o Tricolor poupou boa parte do time empatou em 2 a 2 com o Sport, fora de casa.

São Paulo x Atlético Nacional -- Copa Libertadores