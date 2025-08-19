Topo

Esporte

Jogo do São Paulo hoje (19) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

do UOL

Do UOL, em São Paulo

19/08/2025 14h15

O São Paulo recebe o Atlético Nacional na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo.

Duelo está aberto após o empate sem gols na Colômbia. Agora, quem vencer avança às quartas de final do mata-mata. Se houver novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O São Paulo aposta no fator casa para se classificar. No primeiro confronto, o Atlético Nacional criou mais chances e chegou a desperdiçar duas penalidades.

A equipe de Crespo chega embalada após uma sequência positiva no Brasileirão. No fim de semana, o Tricolor poupou boa parte do time empatou em 2 a 2 com o Sport, fora de casa.

São Paulo x Atlético Nacional -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Samir: Corinthians dá aumento a joia da base para evitar novo caso Kauê

Torcedores do Santos invadem CT Rei Pelé em dia de reapresentação do elenco

Carlos Miguel trabalha na parte interna, e Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Universitario

Onde vai passar Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana? Como assistir

Pivô de polêmica entre Corinthians e Bahia, Kauê Furquim aparece no BID

Transmissão ao vivo de Real Madrid x Osasuna pelo Espanhol: veja onde assistir

Fora dos planos do Corinthians, Héctor Hernández passa a treinar separado

Jogo do São Paulo hoje (19) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Cano desfalca o Fluminense contra o América de Cali pela Sul-Americana

Por virose, Memphis fica de repouso e não comparece ao CT do Corinthians

Onde vai passar Vélez Sarsfield x Fortaleza pela Libertadores? Como assistir ao vivo