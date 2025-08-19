Topo

João Félix brilha na estreia, e Al-Nassr vence o Al-Ittihad pela Supercopa da Arábia Saudita

O Al-Nassr está na final da Supercopa da Arábia Saudita! Na manhã desta terça-feira, a equipe de Cristiano Ronaldo venceu o Al-Ittihad por 2 a 1, pela semifinal da competição. O senegalês Sadio Mané e o português João Félix, estreante no time, fizeram os gols dos vencedores. Por sua vez, Bergwijn fez o gol de honra do Al-Ittihad no jogo realizado no Estádio Nacional de Hong Kong.

Mané abriu o placar, mas logo depois foi expulso, desfalcando o Al-Nassr por mais de 70 minutos. Mesmo com um a menos, a equipe de Cristiano Ronaldo dominou a segunda etapa e marcou com João Félix para levar a vaga à final.

Na decisão, o Al-Nassr enfrentará o vencedor do duelo entre Al-Hilal e Al-Qadsiah, que se enfrentam na manhã desta quarta-feira, às 9h (de Brasília).

Os gols do jogo

O Al-Nassr abriu o placar aos dez minutos de jogo. O croata Marcelo Brozovic acertou um belo cruzamento para Sadio Mané, que acertou um belo voleio e fez o primeiro gol da partida.

Porém, seis minutos depois, o Al-Ittihad chegou ao empate com Bergwijn. Diaby recebeu em profundidade e tocou dentro da pequena área para o holandês, que só empurrou a bola para as redes.

Aos 17 do segundo tempo, o Al-Nassr retomou a liderança do placar. Cristiano Ronaldo recebeu em profundidade e deixou João Félix sem goleiro para marcar o segundo dos sauditas.

