Isak acusa Newcastle de não cumprir promessas em meio ao interesse do Liverpool

(Reuters) - O atacante sueco Alexander Isak acusou o Newcastle United de quebrar promessas e enganar os torcedores, em uma declaração nas redes sociais nesta terça-feira em que confirmou que deseja deixar o clube da Premier League.

Isak, de 25 anos, disse que informou o Newcastle de seu desejo de sair há muito tempo.

"Quando as promessas são quebradas e a confiança é perdida, o relacionamento não pode continuar", escreveu ele no Instagram. "A mudança é do interesse de todos, não apenas meu."

O Newcastle não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O jogador da seleção sueca, que foi alvo de uma oferta de 110 milhões de libras do Liverpool no início deste mês, de acordo com relatos da mídia, foi nomeado na equipe da Premier League da temporada 2024/25.

No entanto, ele optou por não comparecer à cerimônia devido às questões que envolvem seu futuro.

"Fiquei calado por muito tempo enquanto outros falavam. Esse silêncio permitiu que as pessoas perpetuassem sua própria versão dos eventos, mesmo sabendo que ela não reflete o que realmente foi dito e acordado a portas fechadas", disse.

"A realidade é que promessas foram feitas e o clube sabia da minha posição há muito tempo. Agir como se esses problemas tivessem surgido apenas agora é enganoso", acrescentou.

Isak ficou de fora do empate sem gols do Newcastle com o Aston Villa no sábado, e agora a equipe do técnico Eddie Howe enfrentará o atual campeão Liverpool na segunda-feira.

(Reportagem de Angelica Medina na Cidade do México)

((Tradução Redação Rio de Janeiro))

REUTERS PF