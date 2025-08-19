Internacional e Flamengo decidem vaga nas quartas da Libertadores no Beira-Rio

Internacional e Flamengo voltam a se enfrentar no Beira-Rio, nesta quarta-feira, às 21h30, desta vez pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Como venceu no Rio por 1 a 0, o time carioca leva a vantagem do empate. Resta ao time gaúcho vencer por dois gols de diferença para ir às quartas ou, então, ganhar por um gol e decidir a vaga nos pênaltis.

Esta vai ser a terceira partida entre eles durante apenas uma semana. Além da vitória no Maracanã, o Flamengo também, com seus titulares, venceu por 3 a 1, em Porto Alegre (RS), domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora a trilogia vai acontecer num ambiente decisivo, que deve ter como ingrediente a presença de 50 mil torcedores no estádio, a maioria deles torcendo pelo time colorado. Somente dois mil lugares foram reservados aos flamenguistas.

O técnico Fílipe Luís tem um leque de opções de luxo para escalar o Flamengo. Mas deve manter a base, com algumas mudanças pontuais, como tem feito nos jogos decisivos.

O lateral-esquerdo Alex Sandro, que começou no banco de reservas domingo, tem chance de aparecer na vaga de Ayrton Lucas. Na lateral direita, Varela deve ser mantido porque Emerson Royal ainda não está totalmente recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Para fortalecer o sistema de marcação, o técnico avalia a possibilidade de começar o confronto com o volante Allan no lugar de Saúl. O escolhido vai atuar ao lado de Jorginho e Arrascaeta.

O atacante Gonzalo Plata também pode ocupar o lugar de Luiz Araújo, bem como parece difícil a saída de Pedro para o retorno de Bruno Henrique, que fez o gol da vitória no Rio.

Fílipe Luís não se ilude com as duas vitórias seguidas e tem a certeza de que este jogo terá características diferentes. No Maracanã, o Internacional foi mais defensivo e perdeu por 1 a 0, no segundo jogo poupou seus titulares e perdeu por 3 a 1 e, agora, deve ser agressivo para vencer e avançar na competição.

O comandante projetou o confronto e destacou a capacidade dos rivais: "O Inter tem que nos pressionar, não tenho dúvida de que eles vão tentar ter a bola. É uma coisa que não abrem mão. Na casa deles, eles vão tentar nos pressionar".

O Internacional vai ter a volta de seus titulares. O lateral-direito Aguirre, que atuou improvisado no lado esquerdo, é o único que deve ser mantido, agora de volta a sua posição de origem. O meia Alan Patrick, principal nome do grupo, sequer foi relacionado para o último compromisso e deve ser o grande líder em campo.

O técnico Roger Machado projeta corrigir os erros de marcação e vê o retorno dos titulares como fundamental para vencer e dar uma resposta à cobrança da torcida. "Vamos fazer ajustes e entrar com todos os atletas descansados. A confiança vai estar no máximo e a gente vai brigar por essa vaga."

Existe a expectativa de contar com o atacante Johan Carbonero. O colombiano se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e fará um teste final para ser opção no banco.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLAMENGO

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Juninho, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Wesley, Ricardo Mathias e Bruno Tabata. Técnico: Roger Machado.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Saúl), Jorginho e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).