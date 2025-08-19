Inspirado em cores de temporada mágica, Barcelona divulga novo terceiro uniforme

Uma nova temporada requer novos uniformes. Nesta terça-feira, o Barcelona e a Nike divulgaram o novo terceiro uniforme do clube espanhol para o restante da temporada. O novo manto dos catalães tem as cores inspiradas no terceiro uniforme de 2009, ano em que o Barça conquistou todos os seis títulos possíveis da temporada.

Como lembrou o próprio Barcelona, o uniforme na cor laranja foi usado na final do Mundial de Clubes de 2009, contra o Estudiantes. Aquele triunfo completou o sêxtuplo histórico, sendo o ápice de um estilo de jogo que deixou uma marca inesquecível no mundo do futebol.

Foto: Divulgação / Barcelona

Mais detalhes

Além disso, a nova camisa do Barcelona revive o espírito da linha Total 90 da Nike, do início dos anos 2000, que se destacava por seus designs arrojados. O novo uniforme se destaca pela cor manga vibrante que domina a camisa (assim como os shorts e as meias), acompanhada de detalhes em azul-marinho em forma de listras na gola e nas costas. Há também o logotipo do Spotify no centro.

Para os amantes do futebol interessados em comprar a camisa, ela já está disponível a partir desta terça-feira, 19 de agosto, nas lojas físicas e online do Barcelona e da Nike.