Ian Garry crava que Edwards não tem coragem de enfrentar Carlos Prates no UFC Rio

A rápida e impressionante vitória de Carlos Prates sobre Geoff Neal no UFC 319, com um nocaute brutal ainda no primeiro round, renovou o ímpeto do brasileiro na divisão dos meio-médios (77 kg). Após o triunfo, o atleta fez questão de lançar um desafio direto a Leon Edwards, ex-campeão da categoria, e manifestou o desejo de enfrentá-lo no UFC Rio, agendado para o dia 11 de outubro.

No entanto, quem não acredita que esse confronto vá se concretizar é Ian Machado Garry. O irlandês, único lutador a derrotar o 'Pesadelo' no Ultimate até o momento, comentou a possibilidade em suas redes sociais e foi direto ao afirmar que o inglês não tem interesse - ou coragem - de encarar o brasileiro em território nacional.

"Não há nenhuma chance de Edwards dizer sim para lutar com Carlos Prates no Rio. Eu disse isso a Carlos quando o vi em Las Vegas. Ele vai fugir dessa luta. Leon, durante toda a sua carreira, vem dizendo que está cansado de lutar contra wrestlers, que está sempre lutando com pessoas que querem derrubá-lo. Ele quer lutar com pessoas em pé. Carlos Prates permanecerá em pé com você. E adivinhe? Ele vai recusar. Carlos Prates, tem 0% de chance de Leon Edwards lutar com você no Brasil. Ele não gosta de uma luta com você. Ele corre, ele é maratonista. Você ganhou agora", disse Garry em vídeo publicado no ''Instagram.

Com cinco vitórias no UFC - todas pela via rápida -, o paulista vem se consolidando como uma das principais promessas da categoria até 77 kg. Após o desempenho dominante diante de Neal, reforçou o desejo de atuar no Brasil, de preferência contra um nome de peso como Edwards.

O ex-campeão britânico, por sua vez, perdeu o cinturão para Belal Muhammad no UFC 304, em julho de 2024. Em seu retorno ao octógono, em março deste ano, voltou a ser superado - desta vez por Sean Brady, acumulando o segundo revés consecutivo. Até o momento, Edwards ainda não respondeu ao desafio feito por Prates.

Treinador discorda

Apesar da ambição de seu pupilo, Flávio Álvaro, técnico de Carlos Prates na equipe 'Fighting Nerds', acredita que o momento exige uma abordagem mais estratégica. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o treinador apontou Daniel Rodriguez como um adversário mais viável para a próxima etapa da trajetória do brasileiro.

