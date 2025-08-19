Héctor Hernández é procurado por dois clubes e negocia rescisão com o Corinthians

Fora dos planos do Corinthians, o atacante Héctor Hernández foi procurado por dois clubes e deve deixar o Timão já nas próximas semanas. O espanhol de 29 negocia a rescisão contratual com a equipe do Parque São Jorge.

O próprio Corinthians confirmou nesta terça-feira, através de nota, que o jogador passou a treinar separado do resto do plantel, em horários alternativos. Afastado, ele atraiu interesse de outros dois clubes, que são mantidos em sigilo.

O Timão possui uma dívida com Héctor referente às luvas acertadas na sua contratação, ainda durante o mandato de Augusto Melo. A ideia da diretoria de Osmar Stabile, conforme apurou a Gazeta Esportiva, é fazer um acordo para parcelar o valor atrasado e pagar os direitos de imagem, que representam um valor considerado baixo.

Porém, para rescindir o vínculo e liberar o jogador, o Corinthians precisa que antes o jogador se acerte com um time que tope assumir os custos salariais do atacante, de aproximadamente R$ 500 mil mensais.

Insatisfeito com o rendimento do jogador, o Corinthians pretende se desfazer de Héctor ainda nesta janela de transferências. O atleta não foi sequer relacionado para nenhum dos últimos seis jogos da equipe nesta temporada. Ele apareceu no banco de reservas pela última vez na partida diante do Cruzeiro, no dia 23 de julho.

O espanhol foi contratado pelo clube no ano passado para ser o substituto imediato de Yuri Alberto, mas nunca se firmou. A diretoria alvinegra avalia que o atacante não correspondeu às expectativas.

Ao todo, são 24 partidas disputadas pelo Timão, com apenas dois gols marcados e uma assistência. Nesta temporada, ele entrou em campo 19 vezes.

Héctor perdeu espaço para o jovem Gui Negão, que veio da base, agradou Dorival nos treinamentos e tem ganhado oportunidades entre os profissionais. No último sábado, inclusive, o garoto marcou o único gol da equipe na derrota de 2 a 1 para o Bahia, na Neo Química Arena.