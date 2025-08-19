Goleiro do Fluminense, Fábio pode se tornar o recordista de jogos na história do futebol nesta terça

O Fluminense recebe o América de Cali, nesta terça-feira, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Maracanã. Além da vaga nas quartas, a partida pode ficar marcada por um feito histórico do goleiro Fábio.

Caso entre em campo, o arqueiro de 44 anos vai disputar seu jogo de número 1391 na carreira e se tornar o atleta com mais partidas na história do futebol mundial.

No último sábado, no duelo entre Fluminense e Fortaleza, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, Fábio entrou em campo pela 1390ª vez e empatou com o goleiro inglês Peter Shilton, que atuou entre as décadas de 1960 e 1990. O Tricolor Carioca venceu por 2 a 1.

Agora, o brasileiro tem a chance de se isolar na liderança do ranking.

?NENSE, EU TE AMO DEMAIS

VOCÊ NÃO SE COMPARA A NADA? EM DIA DE RECORDE HISTÓRICO PRO MELHOR GOLEIRO DO BRASIL, VAMOS BUSCAR A VAGA NAS QUARTAS! PRA CIMA, FLUZÃO! ????????#DIADEFLU #Fabio1391 pic.twitter.com/i8dnFDuctr ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 19, 2025

Desde 2022 no Fluminense, Fábio já disputou 234 jogos pela equipe carioca e conquistou a Copa Libertadores (2023), o Campeonato Carioca (2022 e 2023) e a Recopa Sul-Americana (2023). Titular absoluto, o goleiro entrou em campo 47 vezes nesta temporada.

Antes disso, Fábio também teve passagens por Cruzeiro, Vasco e União Bandeirante.

Fluminense x América de Cali

Na última terça-feira, a partida de ida entre Fluminense e América de Cali, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, terminou com vitória do Tricolor Carioca por 2 a 1, com gols de Agustín Canobbio e Yerson Candelo (contra). Enquanto Cristian Barrios descontou.

Com isso, a equipe do técnico Renato Gaúcho tem a vantagem do empate para garantir vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Por outro lado, o time colombiano precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição.