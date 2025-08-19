FPCiclismo confirma o retorno da Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo

A Federação Paulista de Ciclismo confirmou, nesta terça, Dia Nacional do Ciclista, o retorno da Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo. A competição reunirá algumas das principais equipes do país e do exterior para cinco etapas, entre os dias 17 e 21 de agosto. A prova será válida pelo Ranking da CBC, da Classe 2 A. A última edição da competição ocorreu em 2014 e ela voltou em grande estilo após 11 anos.

A prova terá cinco etapas, com uma largada inédita de dentro do Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo Estadual, seguindo para Sorocaba. De lá, seguirá para Mairiporã, vindo no terceiro dia o trecho Mairiporã e Indaiatuba. A penúltima prova será entre Mairiporã e Guarulhos, terminando no domingo, com o trecho de Guarulhos até a Assembleia Legislativa - ALESP, totalizando 695 km.

Para essa edição de retorno, participarão equipes convidadas de São Paulo, outros estados e algumas do exterior, com limite de até 20 times.

"A Volta está de volta! Ela retorna para mostrar que o país e, principalmente, São Paulo, pode receber grandes eventos, como ocorreu no Pan-Americano de Estrada no ano passado. Sem falar que valoriza ainda o calendário do estado", destacou o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Cláudio Facex.

"O Governo do Estado de São Paulo estará totalmente envolvido na promoção da Volta Ciclística Internacional. Vamos trabalhar para que esse evento seja grandioso, fomentando o turismo, a cultura e divulgando para o Brasil e o mundo a qualidade das nossas rodovias e todas as iniciativas que o Governo de SP tem feito para fomentar o esporte nas mais diversas modalidades", declarou a secretária Cel. Helena Reis.