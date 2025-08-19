Fortaleza perde do Vélez na Argentina e cai nas oitavas da Libertadores

Topo

Nesta terça-feira, no Estádio Jose Amalfitani, o Fortaleza foi derrotado pelo Vélez por 2 a 0 e deixou a Copa Libertadores nas oitavas de final. Os argentinos construíram o placar com gols de Maher Carrizo e Tomás Galván e avançaram às quartas com o agregado de 2 a 0, após um empate sem gols na Arena Castelão, na última semana.

Agora, nas quartas de final, o Vélez Sarsfield enfrenta o vencedor do confronto entre Racing e Peñarol. Na ida, os argentinos venceram por 1 a 0, e a volta é disputada ainda nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

Apenas com o Brasileirão em seu calendário nesta temporada, o Fortaleza volta aos gramados neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Castelão, pela 21ª rodada da competição nacional. O Vélez, por sua vez, na próxima segunda-feira (25), às 17h, visita o Godoy Cruz, pelo Campeonato Argentino, no Estádio Feliciano Gambarte.

Vélez x Fortaleza: o jogo

O time argentino abriu o placar logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Gómez cruzou pelo lado esquerdo do campo de ataque e encontrou Maher Carrizo, que subiu mais alto que a marcação para cabecear firme, sem chances para Helton Leite.

O Fortaleza até reagiu com Marinho, que arriscou duas finalizações perigosas, mas parou no goleiro Marchiori. Aos 27 minutos, veio o castigo: em erro de saída de bola de Deyverson, a defesa do Vélez recuperou a posse e, em contra ataque rápido, Jano Gordon passou a bola para Galván, que dominou dentro da área e bateu com categoria para ampliar o placar para 2 a 0.

Na volta do intervalo, o Leão do Pici tentou reagir com mudanças ofensivas. Allanzinho entrou bem, obrigando Marchiori a fazer boa defesa logo no início e, depois, carimbando a trave em um chute de fora da área. Pikachu também levou perigo, mas o time esbarrou na forte marcação argentina.

O Vélez, por sua vez, administrou a vantagem, controlou o ritmo e ainda quase marcou o terceiro em cabeçada de Magallán. No fim, o placar ficou em 2 a 0 para os donos da casa, que souberam aproveitar os erros do Fortaleza e construíram a vitória com eficiência.

