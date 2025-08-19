Topo

Fortaleza busca reação contra Vélez em Buenos Aires para seguir vivo na Libertadores

Buenos Aires

19/08/2025 07h00

O Fortaleza será o primeiro brasileiro a entrar em campo nesta semana pela rodada de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Depois do empate sem gols na Arena Castelão, o time cearense decide sua sorte diante do Vélez Sarsfield, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, precisando vencer fora de casa para conquistar a classificação inédita às quartas de final.

O momento, porém, é de incerteza. A igualdade na ida ocorreu com o estádio esvaziado e sem grande atmosfera, reflexo direto da fase ruim no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Fluminense por 2 a 1, No Maracanã, deixou a equipe na vice-lanterna, com um desempenho abaixo do esperado sob o comando de Renato Paiva. A Libertadores surge como chance de aliviar a pressão, mas a tarefa na Argentina exige resposta imediata.

O adversário também convive com oscilações. O Vélez ocupa apenas a quarta colocação no Grupo B do Campeonato Argentino, sem protagonismo na competição local. No entanto, a campanha na fase de grupos da Libertadores foi sólida, garantindo vantagem de decidir em casa. Além disso, a atmosfera em casa é tradicionalmente um fator de peso em confrontos eliminatórios.

O histórico do Fortaleza contra clubes argentinos é de total equilíbrio. Em 15 confrontos oficiais, soma cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas, desempenho que reforça o caráter imprevisível do duelo. A busca pela quebra dessa paridade passa por superar ausências importantes.

Brenno, Pochettino, Moisés e Kuscevic seguem entregues ao departamento médico. Marinho, que ficou fora diante do Fluminense por desconforto muscular, viajou com a delegação e pode ser utilizado. Gustavo Mancha retorna após suspensão, enquanto Matheus Rossetto é baixa confirmada por ter sido expulso no jogo de ida.

No setor ofensivo, a expectativa recai sobre jogadores que dividem críticas e esperanças. Deyverson é um dos mais pressionados pelo torcedor, alvo constante de reclamações pelo estilo irreverente em campo. Ainda assim, o atacante já mostrou ter estrela em torneios de peso, assim como Breno Lopes, outro nome acostumado a marcar gols decisivos em finais de campeonato. A confiança da comissão técnica é de que ambos possam transformar a desconfiança em protagonismo diante do Vélez.

Do lado argentino, a principal dúvida é no setor defensivo. Emanuel Mammana deixou a partida no Brasil com uma contratura e não deve atuar, abrindo espaço para Aarón Quirós. Em contrapartida, Michael Santos voltou a ser relacionado no último fim de semana após três meses afastado e pode figurar no banco de reservas.

O time de Guillermo Schelotto conta ainda com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como o atacante Braian Romero, ex-Athletico, e Machuca, que teve passagem pelo próprio Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

VÉLEZ SARSFIELD X FORTALEZA

VÉLEZ SARSFIELD - Tomás Marchiori; Jano Gordon, Aarón Quirós, Lisandro Magallán e Elías Gómez; Claudio Baeza e Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván e Matías Pellegrini (Imanol Machuca); Braian Romero. Técnico: Guillermo Schelotto.

FORTALEZA - Helton Leite; Mancuso, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO - Andrés Rojas (COL).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG).

