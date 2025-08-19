Topo

Esporte

Fora dos planos do Corinthians, Héctor Hernández passa a treinar separado

Héctor Hernández, do Corinthians, treina separado no CT Joaquim Grava - Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Héctor Hernández, do Corinthians, treina separado no CT Joaquim Grava Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

19/08/2025 14h16

O atacante Héctor Hernández foi afastado pelo Corinthians e, a partir desta terça-feira, passou a treinar separado do elenco no CT Dr. Joaquim Grava. A informação foi publicada pelo próprio clube.

Fora dos planos do técnico Dorival Júnior, o espanhol de 29 anos perdeu espaço e irá treinar em horários alternativos.

Relacionadas

Acusado de estupro e ameaça a atletas: quem é o torcedor da cabeça de porco

Dorival diz que Vitinho entrou por 'urgência' e elogia garotos no ataque

Corinthians vê força de Itaquera ruir no Brasileiro, mas Dorival é otimista

Insatisfeito com o rendimento do jogador, o Corinthians está à procura de clubes interessados para negociar Héctor ainda nesta janela de transferências. O atleta não foi sequer relacionado para nenhum dos últimos seis jogos da equipe nesta temporada. Ele apareceu no banco de reservas pela última vez na partida diante do Cruzeiro, no dia 23 de julho.

A diretoria alvinegra avalia que o atacante não correspondeu às expectativas e aguarda propostas pelo atleta.

O espanhol foi contratado pelo clube no ano passado para ser o substituto imediato de Yuri Alberto. Ele, contudo, nunca se firmou.

Ao todo, são 24 partidas disputadas pelo Timão, com apenas dois gols marcados e uma assistência. Nesta temporada, ele entrou em campo 19 vezes.

Héctor perdeu espaço para o jovem Gui Negão, que veio da base, agradou Dorival nos treinamentos e tem ganhado oportunidades entre os profissionais. No último sábado, inclusive, o garoto marcou o único gol da equipe na derrota de 2 a 1 para o Bahia, na Neo Química Arena.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Onde vai passar Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana? Como assistir

Joia da base do Corinthians é anunciada pelo Bahia e pode estrear pelo novo clube

Transmissão ao vivo de Real Madrid x Osasuna pelo Espanhol: veja onde assistir

Fora dos planos do Corinthians, Héctor Hernández passa a treinar separado

Jogo do São Paulo hoje (19) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Cano desfalca o Fluminense contra o América de Cali pela Sul-Americana

Por virose, Memphis fica de repouso e não comparece ao CT do Corinthians

Onde vai passar Vélez Sarsfield x Fortaleza pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Johnny Walker e Mingyang Zhang protagonizam encarada tensa antes do UFC China

'Agora defendo o primeiro campeão mundial', diz Carlos Miguel em anúncio pelo Palmeiras

Presidente da CBF revela que mandou Nike parar produção de camisa vermelha