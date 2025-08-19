Fora dos planos do Corinthians, Héctor Hernández passa a treinar separado

O atacante Héctor Hernández foi afastado pelo Corinthians e, a partir desta terça-feira, passou a treinar separado do elenco no CT Dr. Joaquim Grava. A informação foi publicada pelo próprio clube.

Fora dos planos do técnico Dorival Júnior, o espanhol de 29 anos perdeu espaço e irá treinar em horários alternativos.

Insatisfeito com o rendimento do jogador, o Corinthians está à procura de clubes interessados para negociar Héctor ainda nesta janela de transferências. O atleta não foi sequer relacionado para nenhum dos últimos seis jogos da equipe nesta temporada. Ele apareceu no banco de reservas pela última vez na partida diante do Cruzeiro, no dia 23 de julho.

A diretoria alvinegra avalia que o atacante não correspondeu às expectativas e aguarda propostas pelo atleta.

O espanhol foi contratado pelo clube no ano passado para ser o substituto imediato de Yuri Alberto. Ele, contudo, nunca se firmou.

Ao todo, são 24 partidas disputadas pelo Timão, com apenas dois gols marcados e uma assistência. Nesta temporada, ele entrou em campo 19 vezes.

Héctor perdeu espaço para o jovem Gui Negão, que veio da base, agradou Dorival nos treinamentos e tem ganhado oportunidades entre os profissionais. No último sábado, inclusive, o garoto marcou o único gol da equipe na derrota de 2 a 1 para o Bahia, na Neo Química Arena.