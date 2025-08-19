Flu liquida América de Cali em noite histórica de Fábio e avança na Sula

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

Fábio comemorou o recorde de jogador com mais partidas na história do futebol em grande estilo. O Fluminense espantou qualquer possibilidade de zebra, venceu o América de Cali por 2 a 0, no Maracanã, e se garantiu nas quartas de final da Sul-Americana.

O Fluminense usou justamente um conterrâneo do colombiano América de Cali para sair vitorioso. Serna anotou um gol e foi grande "veneno" do time carioca durante a partida. Martinelli também deixou o dele.

O agregado foi fechado em 4 a 1 a favor do Fluminense. Na ida, o Tricolor das Laranjeiras havia vencido por 2 a 1, na Colômbia.

A equipe brasileira espera por Lanús (ARG) ou Central Córdoba (ARG) nas quartas da Sul-Americana. No jogo de ida, o Central venceu por 1 a 0, em casa. O duelo de volta será disputado na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). As datas e horários da fase seguinte ainda serão divulgados pela Conmebol.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado. Às 16h (de Brasília), a equipe visita o Bragantino, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Ninguém fez mais jogos que Fábio

Fábio viveu uma noite histórica no Maracanã. O goleiro chegou ao seu 1.391° jogo e se isolou como o jogador que mais disputou partidas no futebol mundial — ele estava igualado com o ex-goleiro inglês Peter Shilton.

A família marcou presença até dentro de campo. O goleiro entrou no gramado acompanhado da filha Valentina. Depois, foi ovacionado pela torcida: "Puta que pariu, é o melhor goleiro do Brasil, Fábio", gritaram os torcedores. O camisa 1 usou um patch comemorativo na camisa.

Fábio quase não trabalhou, mas foi seguro quando acionado. O goleiro viu a defesa conter quase todas as poucas investidas do adversário. Quando as finalizações chegaram, ele encaixou sem grandes problemas.

As homenagens seguiram após o fim da partida. Fábio recebeu uma placa, uma quadro e foi cumprimentado pelos companheiros e demais funcionários do Fluminense.

Fábio, goleiro do Fluminense, durante jogo contra o América de Cali pela Sul-Americana Imagem: Lucas Merçon/Fluminense

Lances importantes e gols

Blitz do Flu! O time carioca começou com tudo. No primeiro lance do jogo, Canobbio cruzou, e Serna completou de cabeça. A bola bateu na perna de Soto e sobrou na área. Martinelli bateu firme, mas mandou por cima do gol.

Serna abre o placar para o Flu: 1 a 0. Hércules fez lançamento com muita categoria e encontrou Serna em velocidade pela esquerda. O colombiano encarou a marcação, levou para o meio e bateu no contrapé de Soto. A bola passou entre o goleiro e a trave direita e entrou.

Serna, do Fluminense, celebra gol sobre o América de Cali em duelo da Sul-Americana Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Fábio! O América de Cali fez jogada pelo lado direita e ela chegou até Barrios na meia-lua. Ele levou para a esquerda e bateu colocado. O goleiro do Fluminense segurou firme.

Martinelli faz o segundo do Fluminense: 2 a 0. Já no segundo tempo, Canobbio desarmou Murillo no campo de ataque, levou para o fundo e rolou para trás. Martinelli dominou já ajeitando o corpo e soltou o pé para praticamente garantir a classificação.

Recordista firme (de novo). Holgado recebeu dentro da área do Fluminense, ameaçou chutar de direita e levou para a esquerda. Mesmo sem ângulo, ele finalizou, mas Fábio fechou bem o ângulo e segurou.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 0 AMÉRICA DE CALI

Data e horário: 19 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Competição: Volta das oitavas de final da Sul-Americana

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Gols: Serna (22'/1°T), Martinelli (10'/2°T)

Cartões amarelos: Pestaña, Candelo (AME)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Manoel, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lima (Ganso); Serna (Keno), Canobbio e Everaldo (John Kennedy). Técnico: Renato Gaúcho

América de Cali: Soto; Tovar, Bocanegra, Pestaña (Lucumí) e Mina; Carrascal e Escobar (Paz); Candelo (Castillo), Barrios e Murillo (Ramos); Holgado (Garcés). Técnico: Gabriel Raimondi