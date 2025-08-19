Fluminense recebe América de Cali no Maracanã para confirmar vaga nas quartas da Sul-Americana

O Fluminense está focado em carimbar sua classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana. Embalado por duas vitórias consecutivas, a última por 2 a 1 sobre o Fortaleza pelo Brasileirão, o time carioca encara nesta terça-feira o América de Cali pelo jogo de volta das oitavas do torneio continental, no Maracanã, a partir de 21h30.

Com uma boa atuação no primeiro confronto, o Fluminense venceu por 2 a 1, com gols marcados por Candelo (contra) e Canobbio. Agora precisa de um simples empate para garantir sua vaga na próxima fase. Caso os colombianos vençam por um gol de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis.

No momento, o Fluminense ostenta uma invencibilidade de seis partidas, com quatro vitórias e dois empates. O time comandado por Renato Gaúcho vive boa fase na temporada e mira avançar na Sul-Americana após passar de fase na Copa do Brasil e encostar no G-6 do Brasileiro.

O técnico deve voltar com seus titulares após entrar com um time misto no triunfo sobre o Fortaleza. O zagueiro Davi Schuindt, o volante Facundo Bernal, o meia Ganso e os atacantes Germán Cano e Keno, provavelmente serão substituídos por Freytes, que retorna à equipe depois de cumprir suspensão, Hércules, Nonato, Everaldo e Canobbio, respectivamente.

Apesar de ser cotado para aparecer desde o início, Nonato ainda não teve sua presença garantida. O volante se recuperou recentemente de uma inflamação na coxa esquerda e já voltou aos treinos, mas ficou de fora dos últimos dois jogos. Caso o atleta retorne no banco de reservas, Ganso pode seguir com a vaga.

O lateral-esquerdo Gabriel Fuentes pode ser novidade na lista de relacionados. O colombiano voltou a treinar com o restante do elenco depois de se recuperar de dores musculares e deve aumentar as opções no banco. Em contrapartida, o zagueiro Thiago Silva, que também está treinando após tratamento de uma lesão na coxa direita, será preservado mais uma vez.

O atacante Santiago Moreno, um dos reforços nesta janela de transferências, não está inscrito na Sul-Americana e vive a expectativa de fazer sua estreia no próximo sábado, contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. O zagueiro Ignácio, com uma lesão no joelho direito, também não está à disposição.

Renato Gaúcho valorizou o momento do Fluminense na temporada e pediu a presença da torcida nas arquibancadas do Maracanã para o confronto decisivo. "Chegamos a 27 pontos no Brasileiro, nos classificamos às quartas de final da Copa do Brasil e conseguimos uma vantagem mínima na Colômbia contra o América de Cali. Espero que o torcedor compareça em massa para nos apoiar. Vai ser um jogo difícil e muito pegado", projetou o comandante.

Depois de perder para os cariocas em casa, o América de Cali também amargou uma derrota por 2 a 1 para o Deportivo Pereira, pelo Campeonato da Colômbia. Mas o time colombiano poupou todos os seus titulares visando o jogo decisivo no Rio.

A equipe vê uma possível classificação como uma oportunidade de 'virar a chave' para a sequência da temporada, uma vez que venceu apenas um dos últimos cinco jogos que disputou e sofreu três derrotas seguidas.

O meia Dylan Borrero, ex-Atlético-MG e Fortaleza, é dúvida. Desfalque nas últimas três partidas, o atleta está no departamento médico e pode seguir longe dos gramados.

Por outro lado, um dos destaques do time é o meia-atacante Jan Lucumí, que defendeu o Fluminense no ano passado. Em sua curta passagem nas Laranjeiras, disputou apenas cinco partidas, sendo três pelo time sub-20. O centroavante Luís Ramos, autor de dois gols no torneio, também é uma das principais armas da equipe treinada por Gabriel Raimondi.